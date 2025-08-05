量子覺知手札／知過能改 邁向成長

凡是人就一定會犯錯，而我們在生活中也從不斷改錯中，學習比之前更佳的應對與處理方式，以避免重蹈覆轍並能在未來做得更好。只是，人要改錯並不容易，畢竟一切的修正步驟都開始於當事人承認自己有錯。

基於種種不同的個人內心懼怕理由（大多和自己的面子或認知有關），許多人對於認錯這個基本門檻很難跨過去，因此在過去的傳統時代，當事人不是絕不認錯，就是用各種欺瞞的言行來遮掩自己的過失，或製造眾多的藉口好甩鍋給他人。至於認錯後的下一步驟，向被影響的對方誠心地道歉，或是主動地做出誠摯的彌補言行恐怕對當事人更是難上加難。

只是，一旦進入了量子覺知時代，個人的言行合一不但是覺知時代中的特質，也是自我覺察的開端。這代表著，我們不但會有意無意地用個人外在的言行如實地反映自己內在的想法與意識，外人可以輕易地識破我們的真實意圖，且因為自己的言行和思維產生了不一致的振動，為了遮掩真相而做出的努力會耗盡自身有限的掌控力，反而讓自己的身心苦不堪言。

結果，為了解脫，所謂的「不演了」那種不再隱藏自己內心黑暗面的現象，就會層出不窮，令人瞠目咋舌。

除了許多社會的知名人士因此而毫不意外地身敗名裂之外，這種言行所創造出來的隱性正負影響也會立即地顯現。

在一切均有可能但不確定的量子力學主導下，我們必須先了解意識決定了言行，用承認自己失誤的心態來創造量子塌縮的聚焦現象，以主導後續產生的諒解與和解，重新訂定合理的期望及行事方式，以展現知過能改的學習與個人成長。