古書今贏／擘劃藍圖 應戰在前

剛打開國外市場，偏偏遇上關稅風暴，管理者說：「別人一波三折，我是一波百折，怕什麼，就遇到什麼，真想收起來不做了…。」

我說：「千萬別收，一收就不能坐在這裡聊天了，對您來說，哪有問題是問題？」

「這好比開鑿運河，雖然有人、有技術、有機具，難免遇到障礙，逢山開路、過水搭橋，怕什麼，就準備什麼，大家的心情和希望，都在你們夫妻臉上。」

管理者看了我一眼說：「你在安慰我嗎？」回說：「我只會安慰老婆。」「是嗎？那你教教我怎麼安慰老婆。」

我說：「例如她問我這個月能不能去度假？我會告訴她沒有問題…。」

管理者呵呵笑：「那麼好騙？我是她，一定追問你到底什麼時候？」回說：「快了！快了！等我忙完馬上出發。」

〈東萊博議．卷11〉身為（國家）領導者，都要有志向（期許目標），不同的領導者（王者、霸者、強者）期許和目標都不同；目標如同箭靶，不設定目標，追隨者一定不知道該把箭瞄到哪裡和射到何方；傳達信念和付諸行動，才能創立績效回應目標。

企業管理者開創企業，必須建立清晰明確的目標，再勾勒企業藍圖，讓追隨者知道自己心之所向，了解組織與自己存在的價值，為何而生？為何而戰？如何接戰和應戰。

討論目標必須深入，付諸行動前需要深思熟慮，不能倉促草率，執行過程要勇猛貫徹和靈活，稍微風吹草動遭遇挫折，恍恍惚惚遲疑停頓，根本無法治理也達不到目標。

藍圖可以展現企業價值，也是營運的指南，繪製要全面周詳，如同河道施工，即使成功完成一段，仍須評估下一段風險和調整的需要，不能貪功跳段；又如兵棋沙盤，必須俯瞰規劃，任一個布點和火力都要恰如其分，預先設想破除障礙的方式。

企業藍圖內涵至少包含：領導者真誠的信念；組織成員、合作夥伴彼此間的契合；客戶和外部利害關係者的認同，藉由具體可實施的行動來達成：

一、市場布局：進入何市場？怎麼進？如何擴充伸展？與誰合作？產品水平垂直延伸？

二、資源布局：人資、技術、品牌、通路配置？選擇自建、外取？防止壟斷和引鬼入門？

三、階段布局：時程順序與節奏拿捏？選擇稍安勿躁（後發制人）或強行軍（先聲奪人）？

四、結盟競合：結合周邊不孤軍作戰，共利不自利，依據和借助形勢全力以赴。

藍圖象徵願景目標和策略，也是布局和戰術行動的依憑，須與時俱進；策略失誤乃兵家常事，膽怯自封無法成長。

管理者聽完：「好喔，計畫趕不上變化，商場雖然有瘋子，我應該不算傻子，既然要下大雨，我先準備傘，等出太陽囉。」