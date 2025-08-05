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巨生醫雙技術平台進入收穫期 MRI 顯影劑、抗癌新藥拚2028年取證

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
巨生生醫財務副總邱奕翔（左起）、執行長 王先知、總經理許源宏。記者謝柏宏／攝影
巨生生醫財務副總邱奕翔（左起）、執行長 王先知、總經理許源宏。記者謝柏宏／攝影

巨生醫（6827）雙技術平台將進入收穫期，該公司5日宣布MRI顯影劑MPB-1523將於今年底提出第三期臨床試驗申請，目標2028年申請通過505(b)(1)、拚上市；另一抗癌新劑型新藥MPB-1734也在完成製程放大後，將接續執行生物相等性試驗，也要在2028年提出505(b)(2)的藥證申請。

巨生醫總經理許源宏表示，公司已建立涵蓋505(b)(1)、與505(b)(2)的雙技術平台，透過聚焦影像診斷與抗癌治療新劑型，提供全球醫療未滿足的需求。經過十年研發與臨床驗證，今年將是公司邁入收穫期的關鍵轉捩點。

許源宏表示，MPB-1523為全球僅有的兩款肝特異性顯影劑之一，採用獨特的聚乙二醇化氧化鐵奈米粒子技術，透過肝臟庫普弗細胞（Kupffer cell）攝取差異，有效分辨肝臟惡性腫瘤，臨床二期試驗顯影對比度明顯優於市售的Primovist。

他表示，MPB-1523不僅適用於腎功能不佳的病患與原發性肝細胞癌（HCC）診斷，亦拓展至轉移性肝癌、門靜脈侵犯顯影、癌前病變監測等應用場景，顯示強大臨床價值。

MPB-1734以抗癌藥去癌達（Jevtana）開發505(b)(2)新劑型新藥的Tween-80 free新劑型，適用於攝護腺癌與頭頸癌，得利於奈米微胞的技術將有機會免除臨床2/3期試驗，以生物相等性試驗取得505(b)(2)藥證，巨生醫目前已搜尋出使用Tween-80的候選藥物，將安排執行動物試驗確認後續開發規劃。

巨生醫執行長王先知表示，巨生醫旗下多項產品已邁入臨床三期或生物相等性試驗，產品具有相當好的授權潛力，MPB-1523未來應用範圍可擴至原發性及轉移性肝癌、癌前病變監測，MPB-1734與奈米微胞平台則有機會透過Tween-80 free的商業模式快速取得藥證，隨著臨床三期與生物相等性試驗期將啟動、授權合作明朗化，預期巨生醫將為股東迎來市場價值的黃金期，成為資本市場中罕見具備「雙平台、多產品線、全球潛力」的新藥開發標的。

平台 奈米 抗癌藥

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