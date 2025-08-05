光生物調節科技 重塑銀髮新生活

2025年「高齡健康產業博覽會」將於8月8日起一連三天在臺北世貿一館登場，以「智慧樂齡・永續健康」為主軸，展示高齡產業創新趨勢。國家衛生研究院「醫起健康」主題館攜手冠晶光電，推出以「光生物調節技術」為核心的穿戴式光照解決方案，聚焦銀髮族睡眠障礙與健康管理議題，開啟智慧照護新篇章。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員級主治醫師鄭婉汝表示，研究團隊針對年長族群進行每日規律性照光試驗，研究結果顯示，長者接受規律性光照，入睡等待時間與主觀睡眠品質均得到明顯改善；規律性光照亦可緩解身體不適部位，明顯提升整體生活品質。並整合產學資源，與冠晶光電合作推出微型穿戴式光照產品，實踐預防照護理念，降低高齡族群對外部依賴，提升自主健康管理意願。

現場展出的「舒利貼」系列產品採用特定波長紅光啟動光生物調節機制，非侵入式促進細胞修復與血液循環，採微型穿戴式設計，適用居家場景。直覺化操作介面設計，長者進行光療只需每日固定時段配戴，不干擾作息。榮獲「國家藥物科技獎」與「SNQ國家品質標章」認證，兼具安全性與便利性。

隨著全球高齡化加劇，結合光電科技與預防醫學的創新方案，成為銀髮照護關鍵趨勢。冠晶光電表示，秉持『正信正念、自然和諧』的品牌理念，持續致力開發真正貼近人性需求的居家產品，將持續深化技術應用，拓展更多生活應用場景，讓光成為陪伴銀髮族健康老化的重要媒介，實踐「延長壽命，更要活得尊嚴」的願景。