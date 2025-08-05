源川國際美國掛牌 有助E-BIKE品牌LITZMO發展

碳纖維電動輔助精品自行車（E-Bike）品牌LITZMO ，隨著母公司—源川國際於美東時間2025年7月29日在那斯達克交易所(Nasdaq)掛牌（股票交易代碼YMAT）。源川國際指出，此舉不僅象徵源川國際深厚的技術底蘊與國際布局，更為LITZMO注入堅實動能，將加速精品電輔車市場的全球擴張。

LITZMO強調，品牌秉持「移動，亦是品味延伸」的理念，專精打造兼具時尚概念的City E-Bike。以源川國際將近半世紀的碳纖維專業技術為基礎，LITZMO旗下全系列車款，皆打造出極致輕盈且堅韌的車體結構，不僅提升騎行體驗獲得市場喜愛，更展現獨特且前衛的美學語彙。自創立以來，LITZMO即致力於結合尖端科技與精品工藝，將電輔車從交通工具昇華為生活風格的象徵。無論是穿梭都市街頭，或是優雅漫遊山海之間，LITZMO都致力於為每一位騎行者，開啟一段兼具自由與品味的移動旅程。

公司表示，源川國際多次協助品牌拿到環法賽冠軍，結合了尖端技術、工程驅動、耐久工藝推動材料創新，在全球擁有超過30項專利權，源川國際將技術應用於各種輕質、高性能的碳複合材料產品，包括電動自行車和運動自行車的關鍵結構部件、球拍，汽車零部件到航太、機器自動化設備，提供全世界不僅輕便、耐用且安全的性能碳纖維複合產品。

隨著源川國際在美上市帶來更強大的資源支持，LITZMO積極布局北美、歐洲及東北亞市場，進一步強化品牌的國際能見度與影響力。而LITZMO更於3月完美落幕的台北國際自行車展覽會（Taipei Cycle 2025）大放異彩，憑藉展場內獨特的設計布置與E-Bike精巧的亮眼造型，提供精品騎行體驗，成為眾多國際買主與民眾矚目的焦點，成功打響品牌在國際市場的知名度。