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裕日車、中華第2季獲利受關稅衝擊 裕日車總座改姚振祥接任

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

裕日車（2227）5日發布重訊公告，裕隆日產總經理鐘文川職務調整，轉任裕隆日產汽車董事長特別助理；裕隆日產汽車總經理職務由現任裕隆（2201）汽車副董事長姚振祥接任，即日起生效。

裕隆集團旗下裕日車與中華（2204）都在今日召開董事會通過第2季財報，裕日車第2季財報出爐，裕日車上半年營收82.23億元，本業淨利為-2.78億元，稅後虧損3.2億元，EPS -1.07元。相對於第1季本業虧損6,634萬元，EPS -0.52元，裕日車第2季本業虧損擴大為2.11億元，單季稅後虧損1.64億元，EPS -0.55元。

中華車第上半年營收164億元，稅後淨利13.29億元，年減45.9%，EPS 2.44元，較去年同期的4.5元衰退。第2季單季稅後淨利7億元，年減72.3%，EPS 1.29元，較去年同期的2.21元衰退。

裕日車表示，今年全球汽車產業受到美國關稅議題影響甚鉅，國內汽車銷售市場也面臨到前所未有的衝擊。面對關稅與產業競爭環境的衝擊與挑戰，企業經營更需要站穩腳步，持續尋找轉型與升級策略，在裕隆汽車與日產技術合作的核心基礎上，持續為裕隆日產提升公司之生產、銷售、服務、財務及管理等效能，帶動品牌煥新轉型的發展機會。

本次人事異動，將借重姚振祥總經理在裕隆汽車以及國內車輛產業完整豐富的經營與管理經驗，帶領裕隆日產汽車持續經營NISSAN及INFINITI品牌發展，並強化公司營運體質、產品競爭力與售後服務能量，以回應顧客與股東期待，在競爭激烈之市場環境，創造穩健經營績效。

裕日車 裕隆集團

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