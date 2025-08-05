快訊

「讓妳感受當女人的快樂」 涵碧樓男主管涉性騷女員工遭調職

火鍋加點一顆蛋 台中市民眾幸運中統一發票200萬元大獎

巴黎羅浮宮驚見「1熟悉紙條」 10萬網友笑稱：台灣限定

Uber平台第三方快遞服務優快送 涵蓋全台16個城市

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
「優快送」包裹運送服務正式在全台Uber營運城市上線，將服務拓展至Uber App營運的16個城市。圖／Uber提供
「優快送」包裹運送服務正式在全台Uber營運城市上線，將服務拓展至Uber App營運的16個城市。圖／Uber提供

Uber平台的「優快送」包裹運送服務正式在全台Uber營運城市上線，將包裹運送服務拓展至全台16個城市。

「優快送」是由與Uber合作的第三方運輸業者透過Uber App提供的即時包裹運送服務，滿足民眾與商家的日常及商務遞送需求。數據顯示，商家用戶已占「優快送」全體用戶逾四分之一，在2025年母親節特殊節慶期間，訂單量更曾出現近三成 （28%）的顯著成長。

「優快送」宣布完成全台Uber營運城市布局，範圍涵蓋北北基、桃竹苗、中彰投、嘉南、高屏及宜蘭等地區，為服務區域覆蓋全台 Uber App營運區域的即時包裹運送服務。

Uber台灣總經理楊麗達（Margarita Peker）表示，相關服務讓更多民眾享受到便利的即時包裹運送服務。無論是日常生活用品或商務文件以點對點送達目的地。包裹運送服務每次合計重量不得超過20公斤，大小在40 x 40 x 40 公分內，總價值為新台幣5,000元內，涵蓋日常生活用品、文件資料、餐點食材等多元運送需求。「優快送」受個人用戶青睞，截至今年５月，商家用戶占全體「優快送」用戶逾四分之一 。

Uber 新台幣

延伸閱讀

日式定食、牛肉麵買1送1！福勝亭「炸雞柳定食+小菜」每套190有找 再贈限量磁鐵盲袋 「這2品牌」豬排丼、牛肉麵半價吃

外送員工會針對片面降薪發動抗爭 Uber Eats回應了

Uber Eats又片面降薪 工會怒喊「外送員不是免洗筷」擬發動反制

Uber Eats 7月限時優惠買1送1、美食8折起 搭優步小黃也有優惠

相關新聞

華航總經理陳漢銘到任5個多月 首度致員工公開信曝光

華航（2610）新總經理陳漢銘到任5個多月，在熟悉公司運作之後，正式發一封信跟所有華航員工說明未來的願景。

文化創意博覽會意外拼場國際成人展 警呼籲民眾利用大眾運輸工具前往

台北市南港區近年來成為大型展場及活動舉辦區域，台北市南港警分局今天指出，本周（8月5日至11日）「2025台灣文化創意博...

交屋潮來臨！一表看七都20大空屋區 龜山暴增1800宅

全台近期邁入大交屋潮，各地空屋情況逐漸湧現。住商機構觀察內政部統計，盤點七都2024年下半年低度用電住宅資料，盤點各行政...

新青安「坑殺」年輕人？5寶媽面臨違約、嘆被建商、銀行夾殺

銀行限貸讓先前購買付款較輕鬆預售屋的年輕人，現在人人「頭殼抱著燒」。一位37歲5寶媽近日接受媒體訪問表示，和先生在桃園買...

新纖2025年上半年獲利 大減六成

新纖昨（4）日公布上半年財報，同時宣布董事會通過自地委建企業總部大樓案。新纖今年上半年營收201.03億元，年減10.0...

現代汽車電動車大砍價 便宜30萬元…恐帶動豪車品牌加速清庫存

美國車關稅問題將掀風暴，電動車砍價大潮來襲，三陽旗下的南陽實業開出第一槍。現代汽車（HYUNDAI）台灣總代理南陽實業昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。