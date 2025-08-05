Uber平台第三方快遞服務優快送 涵蓋全台16個城市

Uber平台的「優快送」包裹運送服務正式在全台Uber營運城市上線，將包裹運送服務拓展至全台16個城市。

「優快送」是由與Uber合作的第三方運輸業者透過Uber App提供的即時包裹運送服務，滿足民眾與商家的日常及商務遞送需求。數據顯示，商家用戶已占「優快送」全體用戶逾四分之一，在2025年母親節特殊節慶期間，訂單量更曾出現近三成 （28%）的顯著成長。

「優快送」宣布完成全台Uber營運城市布局，範圍涵蓋北北基、桃竹苗、中彰投、嘉南、高屏及宜蘭等地區，為服務區域覆蓋全台 Uber App營運區域的即時包裹運送服務。

Uber台灣總經理楊麗達（Margarita Peker）表示，相關服務讓更多民眾享受到便利的即時包裹運送服務。無論是日常生活用品或商務文件以點對點送達目的地。包裹運送服務每次合計重量不得超過20公斤，大小在40 x 40 x 40 公分內，總價值為新台幣5,000元內，涵蓋日常生活用品、文件資料、餐點食材等多元運送需求。「優快送」受個人用戶青睞，截至今年５月，商家用戶占全體「優快送」用戶逾四分之一 。