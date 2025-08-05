華航總經理陳漢華到任5個多月 首度致員工公開信曝光

華航（2610）新總經理陳漢銘到任5個多月，在熟悉公司運作之後，正式發一封信跟所有華航員工說明未來的願景。

陳漢銘鼓勵所有的員工大家一起攜手，在競爭激烈的市場環境中，唯有齊心協力、正向積極地邁步向前，才能讓華航這塊金字招牌再次發光發亮，希望在市場中新定義華航專屬特色的PY館(豪華經濟艙)。

信的內容如下：

CHINA AIRLINES

致各位親愛的同仁夥伴：

自今年3月10日加入華航這個大家庭以來，這是我首次透過信件向大家問候。這段時間，我常思考：大家是否也感受到我們所熱愛的華航，正在悄然改變？而您們是否已披上戰袍，與我一同努力，追求創新與突破？

我深信，在競爭激烈的市場環境中，唯有勇敢挺身、齊心協力、正向積極地邁步向前，我們才能讓華航這塊金字招牌再次發光發亮。

過去五個多月，我很感謝董事長的信任與授權，讓我有十足的底氣帶領團隊勇往直前。我們同察到全球新機交付延遲的風險，立即派駐同仁前往製造商，掌握並協助加速交機的各項可能，我們也看到了競爭市場裡。航網飾局的急迫性，因此更積極尋找可租賃航機，強化機隊運能。

即使正值汰舊換新階段，我們仍全力維持市場競爭力，進而穩固市場占有率。我們更為了提升旅客服務品質、滿足旅運趨勢期待，率先推出全機 Wi-Fi免費服務，並擴充容量與流量，確保穩定性，成為首家提供此服務的國籍航空公司。在每個細節中，都致力於讓旅客能感受到華航的用心。

在各場站服務品質的提升上，我也藉由訪站行程，傾聽長期支持華航的海外旅客與台商的心聲，透過他們的分享，我也一直思索著未來可開發的服務內容與精進方向。以紐約甘酒迪機場新航廈啟用為契機，我們率先宣布搬遷並規劃增班，不僅要提供旅客更便捷新穎的場站設備與環境，更要爭取更多旅運商機。

此外，為提升旅客在北美市場的轉運便利性，我們也強化與西南航空的合作，讓旅客在搭乘我們航班抵達後，能透過西南航空綿密且便利的國內航班，輕鬆銜接並滿足旅客多元需求與選擇。不僅如此，即將於12月3日開航的鳳凰城航線，更是展現了我們團隊擴大佛局的企圖心！

近期我召集團隊共同商議，希望以「商務艙少一點、而非經濟艙多一點」的服務品質，重新定義華航專屬特色的PY館(豪華經濟艙)。我一再強調，在提升服務品質的同時，必須考量航機設備與儲物空間限制，更重要的是，顧及空服同仁於空中服務的實際作業流程。我很欣慰看到團隊積極投入，熱烈討論，展現出高度的創意與熱情。

許多人問我，走過一甲子的華航，還能為旅客帶來什麼？我總是自信地回答：我們擁有最專業、最精實的團隊。只要有共同且明確的目標與方向，我相信每位同仁都願意為華航努力打拼。我也會以身作則，全力傾聽、積極溝通，藉此凝聚團隊的向心力，期望能帶領團隊堅定且自信的穩健前行。

「華航品質，從心做起」是我從加入團隊的第一天起，心中唯一的目標與期待。而我也始終相信，唯有真心與誠心，才能讓同仁與旅客感受到華航正在改變的用心。中華航空66年來一直是國內航空產業的指標，看見華航的進步與改變，更是許多旅客心中的期待。我衷心期盼，我們能一同重拾華航的榮耀與驕傲，不僅是過去，更在未來持續成為大家心目中「The Best Carrier from Taiwan」！

身為國籍航空最佳的指標，讓我們攜手努力，時時刻刻以身為華航人而同感驕傲！

敬祝工作順心、身體健康！