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立委要求停工撤照遷廠 三元能源：無復工想法

中央社／ 高雄5日電
民進黨立委賴瑞隆。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委賴瑞隆。圖／聯合報系資料照片

台泥旗下三元能源公司鋰電池廠7月發生火災，至今仍不時會有異味飄出。民進黨立委賴瑞隆今天召開第2次檢討會，要求無限期停工、先撤照，並以遷廠為目標。三元能源強調，目前沒復工想法，會持續加強地方溝通。

賴瑞隆今天主持「三元能源公司火災事故第2次檢討會」，邀中央部會、市府單位、地方民代、里長及居民代表，針對火災原因、污染監測等後續作法進行檢討。

不少地方里長今天在會中仍表達不滿，並要求三元能源遷廠，直呼「小港不是陪葬品」；也有里民反映目前仍不時會有異味飄出。

高市消防局表示，火災原因仍有待檢調釐清；賴瑞隆則要求三元能源無限期停工、先撤照，並以遷廠為目標。

三元能源總經理薛人禎表示，目前完全沒有申請復工想法，會優先做好清理工作，確保不讓一滴廢水及一絲污染物散逸出去。未來將聘合格廠商做空氣污染檢測，每月提供檢測數據給里民及相關單位，拆除廢棄物清運，加強與社區溝通。

賴瑞隆表示，針對三元火災，已要求經濟部產業園區管理局及臨海工業區服務中心，全面檢討高污染、高風險且鄰近住宅區的工業設施制度，從設廠審查、風險評估到日常監管，均須進行制度性盤整與改革，建立更嚴謹的產業管理機制。

賴瑞隆指出，為確保資訊透明、回應地方關切，要求經濟部及高雄市政府環保局在3日內提供事故發生3週以來的空氣與水質檢測數據，交給地方里長、市議員及立委辦公室參閱，以利掌握災後環境變化與後續監測情形。

他強調，制度面的強化才是關鍵，已請經濟部於下次會議中提出具體修法文字草案，針對相關法規、設廠條件及稽查流程進行全面檢討，並在修法前即落實更嚴格的把關標準與執行力，防堵類似災害再次發生。

火災 賴瑞隆 三元能源

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