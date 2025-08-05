台塑企業暨王長庚公益信託攜手北市府 協助弱勢家庭改善生活壓力

台塑企業暨王長庚公益信託5日表示，獲臺北市社會局邀請參加5日舉辦「公益臺北愛心平台」感恩會，由台塑企業總管理處資深經理林振添代表出席，接受臺北市長蔣萬安頒贈感謝狀。台塑企業暨王長庚公益信託自2013年起陸續與臺北市等八縣市社會局合作推動「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」，補助家中有12歲以下兒童之弱勢家庭購買兒童就學及成長所需之用品費用。截至2025年6月全台累計捐助9,006萬元、受益12,746人次。

江家為低收入戶家庭，江太太育有五名未滿12歲的年幼子女，最小的女兒僅五個月大。為了照顧年紀尚小的孩子們，江太太無法外出工作，家中經濟仰賴政府低收入補助維持。其同居人因涉及司法案件，自今年4月至8月期間入獄，在監所需相關費用亦由江太太負擔，導致生活壓力沉重，常需向親友借款周轉，家中因而累積小額債務。

同居人於8月出獄後求職不順，長時間閒賦在家，後經親友介紹，才得以回到入獄前的臨時看護工作，只是工作機會零星不穩，收入有限。目前家中子女均為國小或學齡前階段，其中一名子女有發展遲緩的情形，照顧負擔相對繁重。江太太本身也有憂鬱與失眠困擾，在長期照顧五名子女與經濟困頓的壓力下，身心俱疲。

社工評估後協助申請王長庚公益信託「弱勢家庭兒童扶助計畫補助」，協助家庭購置兒童生活必需品，減輕江太太的照顧壓力， 並在困境中為孩子們帶來穩定與希望，逐步改善家庭生活狀況。

創辦人王永慶先生為紀念及追思父親王長庚先生，於2002年成立王長庚公益信託，成立至今持續與政府和其他民間團體合作，推動多項社會弱勢關懷方案，更因地制宜地依照當地需求規劃不同的專案，除「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」外，尚推動「國中技藝教育扎根計畫(協助學習弱勢學生進行興趣職涯探索、避免中輟)」、「無家者服務計畫(協助無家者自立及有尊嚴地回歸社會)」、「失親兒助學金計畫(協助單親或父母雙亡家庭兒少穩定就學)」、「成立食物銀行共享園區」(服務弱勢家庭，推廣惜食及續食觀念)、「偏鄉弱勢家庭國中生營養早餐計畫」及「早療服務成效提升計畫」等 項目，致力於使生活周遭有需要的族群皆能獲得妥適照顧，把愛擴散到更多角落。