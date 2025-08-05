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文化創意博覽會意外拼場國際成人展 警呼籲民眾利用大眾運輸工具前往

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
轄區警方公布南港展覽館周圍停車資訊示意圖。記者廖炳棋／翻攝
轄區警方公布南港展覽館周圍停車資訊示意圖。記者廖炳棋／翻攝

台北市南港區近年來成為大型展場及活動舉辦區域，台北市南港警分局今天指出，本周（8月5日至11日）「2025台灣文化創意博覽會」首次登陸南港展覽館1館舉行，同時南港展覽館2館有「2025 TRE 台北國際成人展」（8月8日至10日），加上今年3月開幕的「南港LaLaport」從南港展覽館1館步行時間不到10分鐘，預料該區域將湧現龐大車、人潮，警方建議民眾最好利用大眾運輸工具前往。

這場文化創意博覽會與成人展的意外拼場，將在周末達到高潮，南港分局建議民眾可搭乘捷運至「捷運南港展覽館站」，或搭乘817、藍22、藍15等公車至「捷運南港展覽館站」，另搭台鐵或高鐵至南港站；也可轉捷運板南線至「捷運南港展覽館站」或步行約15分鐘。

南港分局呼籲自行駕車者應隨時留意沿路資訊可變標誌（CMS），掌握展覽館及商場周邊最新交通狀況，展覽館及商場停車場滿位時，可改停捷運內湖機廠站轉乘停車場、世貿公園地下停車場、中國信託金融園區停車場等周邊停車場，或改停南港車站地下停車場再轉搭捷運或公車，請駕駛人配合現場警力或義交人員指揮，勿占用道路排隊停等，以免造成交通阻塞。

捷運 停車場

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