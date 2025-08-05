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正德添運力 第四艘輕便極限型新船投入營運

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

正德（2641）5日公告交付一艘6.35萬噸輕便極限型（Ultramax）高規格節能減碳散裝新船「HG HOUSTON」，並由租家起租營運，已與租家談妥十年租約，持續挹注獲利動能無虞。

正德表示，去(2024)年4月向大陸船廠簽訂四艘6.35萬噸輕便極限型（Ultramax）高規格節能減碳散裝新船，依據與船廠協議，此批散裝貨輪自今年開始交付，此批交易案的首艘船舶「Wealth Athena 」剛於1月底完成交船手續，並由租家起租營運；迄今已全數交付完成，確保營運持續穩定成長。

截至目前為止，正德船隊達到22艘，透過計畫性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，目前新造船訂單已全數交付完成，未來將持續訂造節能新船以因應環保法規，強化集團營運競爭力。

正德透過持續購船、綁定長期租約，為營運獲利增添成長新動能，今年上半年合併營收10.56億元，年增34.68%，創下同期最佳，後續仍將逐季成長。

因全球原物料需求受中國大陸啟動5兆元西藏「雅魯藏布江下游水電工程」及美國關稅陸續底定激勵，使原物料運輸迎來搶艙戰，法人預期下年在舊船退役與供需緊張的情況下，尤其因南美穀物產量創下歷史新高，大陸將積極向巴西採購穀物將延長出貨期，推動小型船淡季不淡；西非新礦場的鐵礦砂預計下半年開始量產，市況有望轉佳，大陸兩大礦商與礦場有長期合作基礎。

另日趨嚴謹的環保法規推動下的船舶降速或退役致使散裝運力供給的逐漸減少，新船訂單則創歷史新低等因素，都將支撐相關運價及獲利表現，下半年散裝航運市場看旺。

環保 減碳

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