新案大交屋潮來了！一表看七都20大空屋區

全台邁入大交屋潮，各地空屋情況逐漸湧現。住商機構觀察內政部統計七都2024年下半年低度用電住宅資料，盤點各行政區數量較多的20處行政區，其中，以桃園市中壢區達1.8萬宅位居七都龍頭，並以桃園市龜山區年增1,888宅最多。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，自疫情後房市多頭的建商推案多集中於近期交屋，近年來最大交屋潮適逢房市急凍，令有重劃區議題的縣市出現大量空屋。

內政部利用房屋稅籍資料與台電用電資料，將每年11、12月平均用電度較少住宅，界定為低度使用(用電)住宅。據資料顯示，全台2024年下半年低度用電住宅共達91.4萬宅，與2023年同期相比約增加6.4萬宅。

據統計，桃園市2024年下半年低度使用住宅約達8.7萬宅，相較2023年同期約增加8,160宅，不管是宅數或增加數量在七都中不算多數，惟該市中壢區2024年下半年低度使用住宅達1.8萬宅，位居七都冠軍，同時該市龜山區2024年下半年低度使用住宅年增1,888宅，增加數量亦是七都龍頭。

賴志昶指出，中壢本身具有青埔重劃區議題，至於龜山則以機場捷運A7站重劃區著稱，兩者在疫情後一直都是推案熱區，推案量巨大之下，又於去年下半年起陸續交屋，令區域留下不少空屋，惟這些低使用度住宅是否會對重劃區形成賣壓，還有待時間檢驗。

另，高雄市2024年下半年低度使用住宅達12.3萬宅，相較去年同期一年增加1.1萬宅，為七大都會區中增加數量最多者。賴志昶表示，高雄增加較多低度使用住宅的行政區，以鳳山區為首，該區為高雄人口最多行政區，在地換屋、首購需求濃厚，吸引建商進駐，但區域房價亦有所拉提，加上部分大型建設利多並未完全體現，適逢去年下半年全台買氣漸緩，令剛需客群出手較為謹慎。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，觀察歷年來全台低度使用住宅變化，在疫情後的房市大多頭之後，於2022年上半年開始呈現緩升趨勢，並以面積20坪以下、屋齡5年以下物件比例最高。