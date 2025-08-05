和泰集團「原夢代表隊」 嘉興國小唱響國際舞台奪四金

和泰集團再次凝聚集團力量，攜手和泰純青基金會與關係企業一同投入資源挺國內小朋友到國際參賽，2025年「原夢代表隊」嘉興國小於東京國際合唱大賽獲雙《金質獎》，成為新台灣之光。

和泰集團長期履行企業社會責任，秉持「與美好台灣同行」的初心，持續推動多元的公益計畫，凝聚集團力量，其中汽車零組件車美仕支持「原夢代表隊」嘉興國小合唱團(拿戶依&馬胎合唱團)前往東京國際合唱比賽，捐助50萬元出國經費，支持來自泰雅族的純淨歌聲，挑戰國際舞台。

自2022年起啟動「原夢代表隊」計畫，積極發掘並支持具備音樂天賦與潛力的原住民團體新竹縣桃山國小與嘉興國小合唱團，為孩子們提供展現才華的舞台。

「原夢代表隊」新竹縣嘉興國小，於7/22-7/28參加日本國際合唱大賽，榮獲13歲及18歲以下兒童合唱組雙金質獎；後經評審推薦，13歲以下兒童合唱組更獲選進入競爭激烈的「大獎賽」，年紀組成較小的嘉興國小合唱團，完全不輸其他較為年長的合唱團組合，展現孩子們傲人的實力與歌聲。

繼日本國際合唱大賽後，孩子們馬上於7/30-8/1挑戰台北國際合唱大賽，最終榮獲兒少組與民謠組雙金質獎，並獲大會特別獎「王道之星」，再次印證了孩子們的實力！嘉興國小主任分享，此次除了遠征國際舞台，還接連回國挑戰，緊湊的比賽行程，全多虧孩子們日常精實與努力的練習，最終克服壓力與緊張，抱回四座金質獎殊榮。