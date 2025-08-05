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嘉義在地品牌閃耀國內外舞台 新悦名廚勇奪三大獎殊榮

經濟日報／ 記者宋健生/嘉義即時報導
以嘉義在地食材製作的烘焙伴手禮組─悦心禮，成功獲得銅牌殊榮。業者提供
以嘉義在地食材製作的烘焙伴手禮組─悦心禮，成功獲得銅牌殊榮。業者提供

嘉義在地品牌閃耀國內外舞台！新悦花園酒店名廚勇奪「2025大洋洲國際烹飪藝術挑戰賽」三大獎項1銀2銅殊榮，新悦表示，透過此次的競賽，除了讓更多人認識台灣，也認識嘉義這座充滿人情味與美食底蘊的城市。

由紐臺國際廚藝文化交流協會主辦的「2025大洋洲國際烹飪藝術挑戰賽」，於紐西蘭奧克蘭盛大舉行，來自8個國家80位選手齊聚一堂，分別角逐五大類別的至高榮譽。

此活動代表國際間的廚藝交流，不僅由外交部長林佳龍授旗出征，同時奧克蘭副市長Desley Simpson、Rotorua市長Tania Tapsell、駐奧克蘭台北經濟文化辦事處長陳詠韶、紐西蘭國會議員張嶲浩、Melissa Lee、Helen White與Greg Fleming等超過350位嘉賓到場，展現出對此次競賽的重視。

新悦花園酒店6月剛獲得首屆台灣永續觀光旅宿大獎銀級獎，及全台最美飯店五連霸稱號，落實培養旅宿產業人才的永續經營理念，此行由蘇御翔師傅肩負個人及新悦花園酒店的榮耀代表參賽。

蘇御翔說，「希望能夠透過參加此次的競賽，讓更多人認識台灣，也認識嘉義這座充滿人情味與美食底蘊的城市。」

蘇御翔在抵達紐西蘭後，除面對時差及低溫氣候的挑戰，更要馬不停蹄地展開食材挑選與備賽的準備，全程以專注及堅持體現出專業職人廚藝精神，在緊湊的時程下發揮穩定表現，最終奪下1銀2銅的成績成功站上國際舞台。

此次參賽三大類別主題：主餐靜態展示組、異國料理展示組及烘焙伴手禮組，其參賽作品均以嘉義特色文化作為靈感發想，像異國料理展示組「羅勒紅咖哩龍蝦」，是以嘉義23.5°北回歸線為靈感創作。

主餐靜態展示組「白酒松露羊小排」，以薄荷入菜提香，展現細膩口感；烘焙伴手禮組「悦心禮」，則以純手工擀製的餅皮為基底，需經過243層的細緻工序摺疊，才能呈現出層層酥脆的口感。

另搭配選用阿里山高山的茶葉，製成三款特色茶品，冷韻烏龍、甘醇金萱及蜜香紅茶，且包裝上也以台灣特有種動物來呈現，分別為藍腹鷴、山麻雀及山椒魚，不僅展現職人的精神，也體現出對台灣生態的關懷，落實永續意涵，

一份將傳統融合創新與心意交織的禮盒。

此禮盒更是榮獲嘉義市市長的肯定，拿下「114年嘉市好店-好禮組」殊榮，也成功讓「嘉義味」走上世界舞台。

新悦花園酒店長期致力於推廣在地文化與食材運用，不僅為飯店品牌注入新能量，也再次印證「美食王國台灣」在全球舞台上的文化實力與軟性影響力。

隨著父親節及中秋佳節將近，新悦以在地當令食材推出父親節專案「爸王饗宴」，不僅融入新悦招牌特色烤鴨菜餚，更以多道經典菜品，刻畫出溫馨及味蕾的饗宴。

同步也推出2025中秋限定「悦心禮」禮盒，以嘉義在地經典茶香及酥香，描繪永續的信念，更要傳遞節慶的溫度與心意，讓更多人感受到嘉義特有的「人情味」。即日起至8月31日前預訂，即可享有早鳥優惠價每盒880元（原價每盒980元），10盒以上再享八折優惠。

蘇御翔拿下異國料理展示組銀牌、主餐靜態展示組銅牌及烘焙伴手禮組銅牌。業者提供
蘇御翔拿下異國料理展示組銀牌、主餐靜態展示組銅牌及烘焙伴手禮組銅牌。業者提供
新悦花園酒店董事長蕭友信、執董劉映雪及行政主㕑李哲維行親自授旗給予鼓勵。業者提供
新悦花園酒店董事長蕭友信、執董劉映雪及行政主㕑李哲維行親自授旗給予鼓勵。業者提供
新悦花園酒店-悦心禮，榮獲114年嘉市好店-好禮組殊榮。業者提供
新悦花園酒店-悦心禮，榮獲114年嘉市好店-好禮組殊榮。業者提供

紐西蘭 父親節 伴手禮

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