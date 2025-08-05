新青安「坑殺」年輕人？5寶媽面臨違約、嘆被建商、銀行夾殺

銀行限貸讓先前購買付款較輕鬆預售屋的年輕人，現在人人「頭殼抱著燒」。一位37歲5寶媽近日接受媒體訪問表示，和先生在桃園買了一間預售屋，本以為終於有個家，卻因貸款問題，現在面臨違約，先前已付款恐全賠掉慘況。

她表示，很多人像她們一樣，因為政府推出新青安「德政」，讓她們加速買房，一圓買房夢，但一紙限貸令，美夢變噩夢，原本打算開心成家的民眾，成了政策衝突下的犧牲者。

對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，雖然房市買氣低迷已一段時間，但今年6月全體銀行不動產放款比率依然高達36.97%，仍在歷史的高水位。

因此，目前民眾買房貸款貸不下來、要排隊、貸款利率高成數差等困境仍在持續中，今年前五月全台已有近千件預售屋解約，估計接下來只增不減，預售屋違約頭期款被沒收事件將屢見不鮮。

他建議買預售屋的人，現在最好多籌措一些現金，以防成數不足，若無法籌措，也應提前和建商協商延後交屋，或是請建商提供公司貸等方式來降低違約的可能性。

根據鏡周刊報導，五寶媽小文是在去年2月購買桃園市蘆竹一間30坪預售屋，總價1188萬元，當時代銷掛保證，貸款8成沒問題，如果申辦新青安，還有40年、利率1.775%、寬限期5年的優惠條件。

小文表示，當時她想，就算不符合新青安資格，也能以首購身分申貸，估算每月還款金額僅約4萬元，「和老公一起負擔也撐得過去，」。

她表示，房子原本預計2025年7月交屋，建商在2024年12月通知她提前對保，因為銀行傳出房貸滿水位，加上央行祭出限貸令，建商希望提前對保，卡位銀行新年貸款額度。

她配合建商合作的銀行整批貸款送件，2個月後，銀行通知，貸款成數僅成交總價7成，等於她還要補足一成，約100多萬元缺口，她找建商商量，建商卻說，「借妳錢不如賣給下個人」。現在面臨建商和銀行夾殺，不知如何是好。

陳傑鳴表示，政府先推新青安讓年輕人上車，上車後卻緊縮房貸，讓人面臨違約困境，難免有人會覺得有如股市「養套殺」，根本是在坑殺想圓買房夢的年輕人，面對購屋人困境，政府應及時檢視政策並伸手援手。

另外預料未來一兩年房貸仍會吃緊，民眾買房，自備款最好準備到購屋總價的3~4成，避免之後貸款成數不如預期；此外購買簽約前，一定要先行請銀行評估標的與個人條件是否可以貸到款，且最好在合約上加註成數不足無條件解約等附加條款以避免違約。