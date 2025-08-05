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漢來美食北、中、南大展店 推升營收再衝高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢來美食最新布局概況。黃淑淑製表
漢來美食最新布局概況。黃淑淑製表

連鎖餐飲集團漢來美食（1268）不斷拓展版圖餐飲版圖，台北、台中及高雄三地火力全開大展店，第4季到明年第1季旗下各大品牌陸續展店，帶動今年營收年增1成，也為明年營運成長超前佈署。

漢來美食5日揮軍北上開出全台第二大湯包連鎖「漢來上海湯包」，最快第4季最慢2026年第1季LaLaport南港店、台北大巨蛋SOGO要開幕。漢來美食重兵布局台中「漢神洲際購物廣場」，旗下知名的漢來上海湯包、島語、漢來名人坊、新蔬食品牌會開出新店；全台第二家島語落腳高雄，預計8月22日開幕。

展望後市，漢來美食認為，儘管受到美國關稅議題影響，全球市場各產業接下來還是很多變化，經濟景氣恐有無法預期的跌宕起伏；漢來美食主多元化品牌策略，自助餐、高餐飲在市場上有著無法動搖的剛性需求，持續展店進一步擴大集團營運規模。

漢來美食表示，「漢來上海湯包」這個品牌年賣350萬顆湯，展店數僅次於鼎泰豐，自1995年創立於高雄漢來大飯店以來，8月5日來到台北信義一級餐飲戰區，進駐DREMA PLAZA開出台北首店，成為全台第8家店，由於營業額不斷衝高，已經是集團品牌拓展明日之星。

「漢來上海湯包」已於高雄、台南、台中、桃園、新竹等地設有多家分店，2025年6月起則陸續開出誠品生活台南店、台北Dream Plaza店，未來還有南港LaLa Port與台中漢神洲際購物中心兩店加入，預計全台分店數將達10家，穩居全台第二大湯包連鎖品牌地位。

據集團統計，單店每月可售出約42,000顆湯包，全年全台總銷量接近350萬顆；從2022到2024年，三年6家分店共挹注集團9億元營業額，平均一年3億元營收，整體營運表現甚至超越一家海港自助餐廳，被譽為集團內部最具潛力的「小金雞」。

另外，全台最難訂的自助餐之一「島語」，即將開出第二家店，8月22日將於高雄開幕，最難訂位Buffet發威，島語高雄店開放訂位首日逾10,000座位秒殺，開放網路訂位僅7天，網路訂位已經滿到9月底。

漢來美食5日揮軍北上開出全台第二大湯包連鎖「漢來上海湯包」。黃淑淑攝
漢來美食5日揮軍北上開出全台第二大湯包連鎖「漢來上海湯包」。黃淑淑攝

餐飲 漢來美食

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