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社區一家支持女孩培力 「女孩聯盟」前進信義房屋企業參訪

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
本次活動源自信義房屋「社區一家」計畫對社團法人籿苗教育發展協會發起的「GFF（Girl Friend Forever）全國女孩聯盟」的支持，延續雙方對青少女陪伴工作的重視。（圖:信義房屋提供）
本次活動源自信義房屋「社區一家」計畫對社團法人籿苗教育發展協會發起的「GFF（Girl Friend Forever）全國女孩聯盟」的支持，延續雙方對青少女陪伴工作的重視。（圖:信義房屋提供）

來自台東和台南多位青少女近日來到信義房屋總部進行企業參訪，除了認識職場也透過信義房屋同仁分享，激勵她們自我探索。本次活動源自信義房屋「社區一家」計畫對社團法人籿苗教育發展協會發起的「GFF（Girl Friend Forever）全國女孩聯盟」的支持，延續雙方對青少女陪伴工作的重視。

籿苗教育發展協會自2018年起在南澳地區推動教育服務，內容包含課後輔導、情緒教育與品格養成。協會觀察到，資源缺乏的青少女面臨家庭陪伴不足、升學率偏低、早婚風險等挑戰，並在2021年開始發起「GFF全國女孩聯盟」，陪伴青少女們了解自我價值、發現自己獨一無二的樣貌。2024年，協會提出的「大南澳青少女人才培育支持系統計畫」獲選信義房屋「社區一家」楷模獎。信義房屋提供資源支持協會持續深耕，雙方良性互動促成這次的企業參訪活動，讓少女們親身體驗職場環境，開啟對未來職涯多元可能的想像。

活動當天，少女們先在總部參觀企業內部，隨後聆聽兩位女性同仁的生命經驗分享。兩位講者皆從房仲業務出身，歷經轉換與挑戰，現於總部擔任幕僚職務，過往的人生經歷也面對來自原生家庭、經濟或性別角色等不同層面的困難與限制，在摸索中逐步找到方向。

行銷部整合行銷企劃組經理邱郁君分享，早年從雲林北上發展，起初對城市生活不熟悉，也面臨經濟壓力，後來選擇投入業務工作，在艱困環境中磨出韌性，最終成為店長。為了照顧家庭，她後來選擇轉任總部幕僚，重新適應不同的職務與節奏，逐步建立起新的專業能力。她勉勵少女們：「跌倒沒關係，重要的是願不願意再站起來，去找到真正想做的事情。」

「你的未來取決於自己，每個人都可以長出屬於自己的翅膀，也有能力幫助身邊的人一起飛得更高。」人資部教育訓練組專案經理鄧琬婷分享，自己成長於傳統觀念深厚的家庭，從小學會獨立，並靠半工半讀完成學業。初入職場時也曾面臨磨合與質疑，憑著耐心與堅持，從業務一路升任店長，後來轉入教育訓練與制度改善領域。她提到，自己原本希望透過帶店、帶人帶來改變，後來意識到制度才是影響更多人的關鍵，於是轉向幕僚團隊，投入更長遠的行動。

少女們當天也實地走訪信義房屋門市，由第一線同仁介紹業務流程與房仲日常，包括顧客接待、物件介紹與成交過程，幫助孩子們對買房人生大事與房仲工作有初步概念，也更理解服務性質工作的專業與溝通細節。

籿苗教育發展協會表示，長期在鄉鎮陪伴孩子，深知她們面對現實挑戰時的侷限與渴望。這次走進城市、接觸職場，希望讓她們看見不一樣的世界，在真實的交流中多一分信心，也對未來多一分想像，逐漸理解努力是能帶來改變的。

信義房屋表示，「社區一家」的核心理念之一，是支持在地團體深入理解與回應社區需求，重視長期陪伴、情感關懷，以及對弱勢族群的支持。籿苗協會持續透過課程與活動關懷，期許幫助青少女突破困境，提升自我認同，營造安全信任的成長空間，這種溫柔、堅持、尊重的陪伴方式，這樣的方式正是社區培力與永續發展中最重要的一環，也是信義房屋透過「社區一家」持續努力的方向。

「社區一家」自2004年推動至今21年，投入資金逾5億元，幫助超過3600個社區圓夢，涵蓋教育、高齡照護、永續行動等面向。信義房屋表示，未來將持續攜手更多像籿苗協會一樣深耕在地的個人或組織，發揮民間網絡的韌性，一起打造共好社會。

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