賑災不落人後 基富通捐款200萬元協助水患災民
日前因丹娜斯颱風導致中南部出現重大災情，影響程度甚廣，基富通秉持回饋社會、善盡企業責任精神，響應金管會轄下證券期貨周邊單位共同投入這次賑災，在相關機構捐贈3000萬元後，也自發捐款200萬元，期望為受災戶盡棉薄之力。
自7月初颱風強襲中南部帶來豪雨、淹水等災難後，至今災區仍處艱難時刻之中。國內最大基金交易平台基富通除了服務廣大的基金投資人，也努力善盡企業社會責任，這次捐款將匯至財團法人賑災基金會救災捐款專戶，專用於救援災區民眾的醫療、收容、損失、復原等相關費用，也希望能引發各界更多善心，一起投入賑災捐贈。
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