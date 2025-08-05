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北市府友善屋源 Logo 盼建立良性租屋環境 信義房屋響應支持

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋出席台北市地政局「友善屋源開啟青銀安居臺北城」記者會，象徵響應台北市政府推動友善屋源，圖為信義房屋總經理陳麗心、台北市長蔣萬安。（圖:信義房屋提供）
信義房屋出席台北市地政局「友善屋源開啟青銀安居臺北城」記者會，象徵響應台北市政府推動友善屋源，圖為信義房屋總經理陳麗心、台北市長蔣萬安。（圖:信義房屋提供）

年紀、職業、說可報租屋補助但實際上不能…租屋市場的很多潛規則，讓租屋族常感不安；而需要交付房屋，又有法律上對房客的種種保障，也使很多房東不得不提前設下限制做風險管理。信義房屋響應台北市地政局「青銀安居」目標，推動友善屋源租賃案件，包含歡迎「租金補貼、設籍、長者、青年、學生」等五大族群，打造更友善、互信、包容的租屋環境，信義房屋今受邀出席「友善屋源開啟青銀安居臺北城記者會」，象徵為建立良性租屋環境共同盡一份心力。

台北市地政局於5月中旬建置「租屋消費者資訊專區」，與租賃服務業、仲介公會、仲介業者及租屋平台合作，提供易於辨識的友善屋源Logo標示，協助房客辨識出，歡迎「租金補貼、設籍、長者、青年與學生」等五大友善條件的租賃房屋，符合條件的物件亦能優先獲得廣告置頂排序、增加曝光。期望推廣更便利、人性化的租屋資訊查詢服務，並透過即時、正確的租屋資訊與觀念，提升整體賃居安全與市場透明度。

信義房屋義不容辭響應台北市地政局，引進友善屋源Logo標示機制：在信義租屋網上的租賃案件，當物件符合歡迎租金補貼、設籍、長者、青年或學生等五大條件中任三項以上，即可獲得友善屋源Logo標示，若符合條件達四項以上，系統還會自動加權排序，提供廣告置頂排序，提高物件的曝光機會，有效加速出租效率，讓租客在選屋時能一目瞭然辨識友善房源，也協助房東吸引吸引更多優質房客，並提升整體市場的透明度與信任感。

信義房屋總經理陳麗心表示：「居住是所有人都會面對的課題，很榮幸參與台北市政府推動友善屋源的計畫，是信義房屋善盡企業社會責任的實際行動，目前已在各大分店落實，希望幫助更多人解決租屋問題，也期待有更多業者響應，共同為市民打造更安心宜居的租屋環境。」

信義房屋始終支持打造友善、安全、公平的租屋環境，信義租屋網上的租賃案件皆為合法登記房源，而政府進一步推動友善屋源租賃案件，也利於仲介服務客戶：房仲在向客戶推薦租賃物件時，多了一項安心的推薦依據，協助媒合符合條件的房東與房客更準確，也讓服務品質更提升。信義房屋積極響應政府，期望持續打造歡迎全齡、友善的租屋環境，實現兼顧青年、學生與熟齡族群需求的「青銀安居」目標。

信義房屋出席台北市地政局「友善屋源開啟青銀安居臺北城」記者會，象徵響應台北市政府推動友善屋源，由信義房屋總經理陳麗心(後排左四)代表出席。（圖:信義房屋提供）
信義房屋出席台北市地政局「友善屋源開啟青銀安居臺北城」記者會，象徵響應台北市政府推動友善屋源，由信義房屋總經理陳麗心(後排左四)代表出席。（圖:信義房屋提供）

租屋 信義房屋 租金補貼

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