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內幕／新光三越董事會砲聲隆隆 未來注定不平靜

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導

新光三越史上首見副董兼任總經理，不過從改選董事會，董事會召開一波三折，如今再傳出董事會選舉瑕疵，讓新光三越的未來，注定無法平靜。

據了解，7月30日董事會，兩派董事砲聲隆隆，四個半小時的會議，氣氛相當火爆，原本在7月30日董事會，已有董事提出副董改選程序瑕疵，鑑於7月16日的選舉過程不合法，要求董事會處理，撤換副董，不過因為重大人事提案，無法由臨時動議進行改選，加上時間太倉促，因而作罷。

不過，有董事表示，接下來董事會，預料仍有董事會針對副董事長人事，進行提案，關鍵就在於董事長吳東昇的態度，以及召開董事會的時間點。

新光三越目前吳火獅家族股權超過六成，吳東興家族則占18%，日方三越伊勢丹則占21.5%，目前董事長為吳東昇、副董兼總經理為吳昕陽，前者為吳火獅家族代表，後者為吳東興家族代表，至於日方，已退出高層人事。

在7月16日的董事會中，在第一輪的董事長改選，吳東昇以8:4，取得勝利，連任董事長，在第二輪的副董改選中，因為日方田中豊彥婉拒參選，由董事推派吳昕陽與吳欣儒進行選舉，最後以7:6，由吳昕陽出任副董並兼任總經理。

董事長 吳昕陽

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