獨家／新光三越高層人事添變數 下次董事會兩派交鋒

新光三越高層底定不到一個月，據知情人士透露，已經當選副董兼總經理的吳昕陽，可能因為副董事長選舉過程瑕疵，使得當選的合法性受質疑，最快新光三越下次董事會，將討論這項人事案，這使得副董事長椅子都還沒坐熱的吳昕陽，是否能繼續擔任副董一職，備受考驗。

新光三越董事在6月27日出爐後，第一次董事會，依法必須由最高票董事吳昕達，在法定期間內召開董事會，不過7月11日原本預訂召開第一次董事會，卻因為有董事提議大家先進行談話會，結果導致超過開會時間一個小時，第一次董事會未能開成。

接著在7月16日再度召集董事，進行第一次董事會召開，不過在第一輪以8:4選出董事長吳東昇後，卻發生召集人未將主持會議的權利，交給新任董事長，董事質疑違法「公司法」第208條第3項的規定，認為該次董事會應由董事長吳東昇接手擔任主席，繼續主持會議，進行副董改選。

董事質疑，在主持會議的權利未交給新任董事長的情形下，由吳昕達繼續主持會議，並且進行副董事長的推舉，明顯違反公司法，且有程序上的瑕疵，當場包括吳東昇等三位董事，都向主持會議的主席，表達議事處理有重大瑕疵，選舉結果應屬無效，事後也有董事向公司發函，要求依法處理。

除了董事會的議事瑕疵，也有董事提出，新光三越在7月18日公布副總級的升遷案，未經過董事會同意，竟然採取事後通過董事會的方式處理，也明顯侵害董事會職權，要求新光三越正視問題。

新光三越在7月18日公告，為加速新光三越IPO之路，順應趨勢，除了原營業、業務兩大本部細分為營業、業務、財務與行銷四大部，並新設永續發展辦公室直屬總經理統籌管轄。

也因為組織大幅度調整，人員調整高達146人，全台14家店所屬店長與基層人員升遷高達191人；其中最受矚目的台中店，力拚第4季復業，為鼓勵台中店員工辛勞，包括協理店長升副總店長，基層員工有20人升遷。

不過，因為新光三越在6月27日改選董事後，因為最高票董事吳昕達在當日未召集董事，召開第一次董事會，進行董事長及副董的改選，使得6月27日到7月16日期間，新光三越處於空窗期，且7月16日董事會並沒有討論人事案，不過新光三越卻在沒有召開董事會通過人事案的情形下，在7月18日公布了副總以上的人事案。

除了未經董事會通過，就逕行公布人事案，新光三越更在7月30日的董事會中，要「補提案」，通過已經公布的人事案，已明顯違反規定，並且嚴重侵害董事會職權，引發董事的不滿，而在空窗期間，主事的總經理，恐成為董事會責難的對象。

據了解，針對上述兩事件，新光三越董事會最快將於下次董事會，提案進行討論，並且匡正錯誤，這使得新光三越副董兼任總經理，是否能維持，成為接下來高層人事最大變數。