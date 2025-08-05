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車稅不明朗！車商要客戶簽切結書 防「找後帳」

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

台灣對美國車的關稅問題未明，不僅車市買氣急凍，甚至怪象頻傳，除了車商降價、賠售清庫存外，多數業者只敢悄悄打折而不敢公開促銷，甚至交車時還要跟消費者簽切結書，以防「找後帳」。

今年車市受到調降關稅議題影響，消費者預期降價造成緩購，車市已連續三個月低迷，在政府遲未宣布汽車關稅調降的政策下，今年前七月車市掛牌數23.45萬輛，較去年同期衰退15.7%。

業者擔心，政府再不宣布關稅政策，今年的車市恐怕「沒救了」。

今年5月以來，車市受到關稅與貨物稅調降的相關議題影響，由於降稅對整體車價影響相當大，消費者普遍採取觀望態度。

不只消費者預期降價緩購，車商擔心降稅後，車價調降，造成已購車主不滿，也不敢積極促銷。

部分車商甚至在交車時要求車主簽承諾（切結）書，證實車主已知政府可能調降關稅，不會因後續新車售價調降而提出異議 。

6月下旬政府釋出降稅以美國車為主的訊息，和泰車認為非美國車的不利因素排除，7月車市可望回溫。但僅在7月上旬車市回溫，隨後再度因為政策不明，市場再陷入停滯。

業者私下表示，在今年初時關稅議題並未發酵，因此各大廠均樂觀看待今年市場，但川普關稅戰爆發後導致消費者都觀望，加上突發的天災造成市場更加慘澹，只剩下四個多月今年就要過完，車市要好很難。

車市 關稅 消費

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