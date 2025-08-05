現代汽車電動車大砍價 便宜30萬元…恐帶動豪車品牌加速清庫存

美國車關稅問題將掀風暴，電動車砍價大潮來襲，三陽（2206）旗下的南陽實業開出第一槍。現代汽車（HYUNDAI）台灣總代理南陽實業昨（4）日宣布，因應晦暗不明的全球關稅大戰，旗下電動車特定車款自砍30萬元、降價近20%，限時出清。

台灣對美國車的關稅遲未定案，有傳言說可能「0關稅」，估來自美國的特斯拉（Tesla）電動車可能會大幅降價。因此，台灣觀望的消費者凍結預算，連帶導致車市步入冰河期。影響所及，包括雙B、保時捷，甚至國內裕隆、和泰等車廠都大受其害，不少豪華品牌車商都私下降價、出清庫存。

特別的是，多家大廠業者近期雖然在特定車款「私下降價」，但未曾公開宣示相關訊息。業內指出，南陽公開宣布旗下電動車自砍兩成價格，是國內電動車品牌因關稅戰而大幅降價的第一例。此舉是否引發骨牌效應，備受矚目，恐將導致豪華車廠加速出清庫存電動車。

南陽說，在全球貿易情勢多變、進口稅率走向未明的此刻，HYUNDAI汽車率先替車主鎖住成本，並打造從下訂、充電到日常維護的一站式全方位純電體驗。自8月起，凡選購IONIQ 5或IONIQ 6指定車型，即可立即享有30萬元現金優惠。

業內指出，美國對台關稅已公布，但台灣對美的關稅卻遲未公布。有市場傳言，美國車進口台灣的關稅將降至零，市場解讀特斯拉將是最大受惠者，屆時將導致電動車進口到台灣須大幅降價。因此消費者預期電動車降價，市場買氣急凍，但關稅還沒調降，整體電動車銷售已受到衝擊，車廠與其等待政策明朗、面臨市場空轉，不如主動降價迎戰。

南陽實業指出，兩款指定車型，2024年式IONIQ 5 EV400與IONIQ 6 EV400定價159.9萬元，優惠價129.9萬元，優惠30萬元，2025年式新車則釋出價值10萬元的尊榮升級。

國際富豪汽車昨（4）日發表The All New Volvo EX30單馬達Core與Plus車型，以139.9萬起的入門售價，強調打開入手歐系豪華級距之門，則是豪華電動車市的熱門話題。