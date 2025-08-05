新纖2025年上半年獲利 大減六成

新纖（1409）昨（4）日公布上半年財報，同時宣布董事會通過自地委建企業總部大樓案。新纖今年上半年營收201.03億元，年減10.01%，稅後純益2.89億元，年減63.7%，每股純益0.18元。

新纖表示，第2季因新台幣匯率急升，產生匯損，加上中國大陸低價傾銷，導致第2季表現不佳。但公司持續推動差異化與綠能產品，例如彈性纖維、聚酯系列，與一般產品區隔，對抗大陸市場競爭。

董事會通過自地委建企業總部大樓案，總預算約27.5億元，預定在台北市南港區興建地上18層、地下四層大樓，預計2030年3月完工。新纖表示，主要因應集團永續經營與業務拓展所需，最快今年下半年動工。

新纖表示，南港企業總部大樓興建案屬於公司自有土地上的中長期投資規劃。目前規劃作為企業總部使用，但實際用途將視未來市場情況彈性調整，未來不排除朝自用、出租或出售等方向評估。該案過去已多次討論，此次是董事會正式決議提案推動。

目前新纖集團辦公地點位於台北市仁愛路，為租賃空間，屬過渡性質；先前原設址於南京東路南東大樓，因配合都市更新而搬遷至現址。新纖指出，南港新大樓預計尚需數年方能完工，作為一項資產開發案，是否作為最終總部用途尚未定案，將持續依照整體營運與市場發展審慎規劃。

新纖目前在台灣約有1,800多名員工，集團整體人力規模更大，企業總部後續若投入自用，有助提升營運整合與管理效能。

在海外布局方面，新纖持續有新進展，包括已在越南設立的據點，主要是以經營東南亞的化纖市場為主，同時規劃設立印尼據點。美國方面，目前倉庫已開始運作，美國分公司將於第3季設立，可就近快速服務客戶。

隨著美國對原產地認定更趨嚴格，對等關稅逐步落實以及供應鏈重組的挑戰，新纖將更積極規劃更多海外布局策略，以降低潛在貿易障礙與成本風險。