燦坤布局寵物經濟 與國寶寵物事業群打造「從出生到告別」完整服務鏈

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
燦坤實業與國寶集團舉行MOU簽署儀式，象徵寵物專屬會員生態圈合作正式啟動。記者籃珮禎攝影。
燦坤實業與國寶集團舉行MOU簽署儀式，象徵寵物專屬會員生態圈合作正式啟動。記者籃珮禎攝影。

3C通路商燦坤（2430）4日宣布與國寶集團旗下寵物事業群啟動策略結盟，雙方將共同打造寵物專屬會員服務體系，目標鎖定龐大的寵物經濟商機。此次合作涵蓋寵物健康照護、美容住宿與生命紀念等全方位服務，打造完整的寵物服務鏈。

燦坤表示，此次結盟將於今年4月推出的「寵物卡」（包含「燦汪卡」與「燦喵卡」）會員福利，與國寶集團旗下三大核心品牌深度串聯。

國寶集團旗下的國寶動物醫院（醫療與預防照護）、喵汪美安宿（寵物住宿、美容）與寶貝善美地（寵物生命紀念服務）將成為燦坤寵物卡會員的策略夥伴，提供從日常健康管理、生活照護到最後一哩路的完整服務，實現「從出生到告別」的全方位照護鏈結。

燦坤行銷暨開發長李經緯指出，燦坤全台會員人數已突破700萬戶，活躍會員數近400萬。為搶攻寵物經濟商機，公司積極拓展寵物生態圈，透過此次與國寶的跨界合作，將有效放大寵物會員卡的附加價值，為會員帶來更多專屬福利與深度體驗。

國寶總經理湯順甄則表示，集團從生命事業起家，始終秉持人本與陪伴的核心精神，寵物事業更是對家庭情感的延伸。她強調，寵物照護應是一條有情感的完整旅程，而非片段切割。此次與燦坤的合作，不僅是品牌資源的整合，更是讓此一理念落地的具體實踐。

雙方於今日舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，象徵此一跨界合作正式啟動。未來，雙方將持續整合服務資源，深耕寵物友善文化，共同開拓台灣寵物市場新局。

寵物 燦坤 國寶集團

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