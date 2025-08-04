商業興觀點／發展電商產業 再加把勁

電商是數位經濟的濫觴，根據美國商務部的經濟分析局資料，數位經濟裡產值最大的三個部門為數位基礎設施、電商以及數位媒體；電商也同時是零售服務數位化和現代化的代表，根據經濟部的調查，電商與餐飲、文創長居青年創業熱門選項的前三名。台灣很早就開始有電商，PChome的成立僅晚Amazon二年，經過將近30年的發展，台灣的電商產業現在卻面臨著成長停滯且內憂外患的大環境。

根據經濟部的統計，我國2024年的整體零售額4.8兆，電商滲透率約13.5%，雖然創歷史新高，但是電商的成長率只剩2.7%，對照美國電商滲透率近20%，2024年電商成長率為4.65%、韓國電商滲透率超過25%，2024年成長10%，相較之下，台灣的電商滲透率更低（表示有更大成長空間）但卻成長更緩慢，顯示我國電商產業欠缺成長動能，無法推出更好的數位服務來吸引消費者從實體購買轉向線上。

雖然內部電商產業成長動能不足，但是台灣仍然是亞洲最有吸引力的電商市場之一，引來許多外來電商平台競逐台灣消費者青睞；自2017年與PChome的運費大戰後七年以來，蝦皮在商城模式（B2B2C Marketplace）已在台灣市場穩居第一，Similarweb 2024年的流量統計為全台最高的電商平台，已經建構超過1,600個店到店物流據點。

從2022年起又有韓國酷澎（coupang）挾美國上市的資金優勢，在台大舉進攻B2C市場，直接對標momo購物網以及PChome 24小時購物，2023年居台灣零售App下載冠軍，並在台灣投資超過80億新台幣改善物流；外商虎視眈眈欲拓展市場，本土電商若不積極創新，尋找成長動能，電商這個最後一塊以本土平台為主的數位服務市場，將繼線上娛樂、社群媒體、通訊之後，再淪為外國平台的天下。

數發部114年預算遭立院刪除四成並凍結近二成，所剩餘的數位經濟預算限縮在發展AI產業，電商產業則沒有任何預算支持。

固然產業發展不能完全依靠政府資源，但相較韓國產業通商資源部（MOTIE）自2004年就開始推動電子商務、2008年成立韓國電子商務振興院、2014年通過電子商務基本法，近年來專注於扶持中小企業透過跨境電商出口，乃有KITA （Korea International Trade Association） 的Kmall24等，迄今政策支援未有停歇，乃有酷澎赴美上市大舉進軍國際市場之成果，也讓韓國與英國和中國大陸並列為世界三大電商發展度最高的市場。

台灣電商內憂外患，沒有政府奧援和帶領，要單靠業者獨立創新來扭轉競爭態勢，只剩大型電商平台如momo等才有可能，其他中型的平台以降，能夠創新的資源相當有限，長此以往，缺乏政府帶頭幫助的台灣電商，是否將失去百花齊放的活力、中小型創新電商失去生存空間、市場為外商所侵蝕，是我國發展數位經濟的又一挫敗，呼籲社會產業各界關注。