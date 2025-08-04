發現薇趨勢／談判與籌碼

2025年8月1日，川普政府宣布對台灣課徵20%關稅。表面看來，這比4月首波公布的32%稅率「緩和許多」；但若與日韓等國最終談成的15%相比，仍然偏高，這凸顯台灣在這場談判過程所承擔的相對代價。

重點不在少了多少，而是在相對競爭力上輸了多少。台灣以精密工業聞名，出口至美國的零組件、模具、半導體設備等產品，薄利多銷，利潤往往只有5%至7%，靠的是效率與成本管理。一旦被多課5%關稅，優勢瞬間消失，訂單極可能轉向日韓。尤其對手本在技術與品牌上具備競爭力，這點差距，可能就是壓垮台灣出口優勢的最後一根稻草。

更遺憾的是，這並非不可預期。美國4月公布對外關稅清單後，主要出口國迅速展開談判。日本、韓國、菲律賓、英國等採取「觀望談判」策略，將稅率壓低至10%、15%。這場風暴雖急，卻留下一段協商窗口，關鍵在於是否保留談判空間。

反觀台灣，斡旋空間有限。與其說是條件不足，不如說我們在一開始就過早定調了立場。相較其他國家傾向將政治與經濟分開操作，台灣基於地緣現實與安全考量，較早選擇了「親美」，並以高度的價值同盟姿態回應變局，這讓後續的經貿談判較難保有彈性空間。

這樣的選擇有其脈絡。地緣處境敏感、長期依賴美國安全保障，加上對中國威脅的歷史記憶，我們習於提前表態，換取政治支持。但問題在於，這次提前亮出本可談判的籌碼。

外交講立場，貿易講交換。我們在安全上昭示立場，卻未為經貿留下回旋的餘地，讓交易型的川普政府缺乏讓利誘因。其他國家或許立場模糊，正因如此，才在談判中爭取到實質利益。台灣，則成了唯一沒有保留空間的對象。

怕被懷疑不夠「挺美」，我們提前表態，全盤亮牌，卻忽略談判最基本的原則：預留空間，才有籌碼。川普是標準的交易型領導人，凡事看可以交換什麼。當你什麼都先給了，對方自然沒有讓步的動機。

這20%，看似單一的經濟事件，實則暴露了戰略思維的錯位。台灣原本是美中博弈的關鍵角色，有晶片、有製造、有制度，理應等到最後一刻再出牌；可惜過早定調，放棄了可換取更多空間的機會。

這也不只是關稅問題。輸掉的，不只是利潤，而是地緣選擇權。在經貿秩序快速重組的今天，能延後選邊站，就是最大的資產。你不急，別人才會主動談；一旦急了，只能被開價。

有人會說，20%總比32%好；但國際貿易不是絕對分數，而是相對分數。我們輸的不是「被懲罰」，而是「比別人多被懲罰」。當對手談成15%，我們卻卡在20%，價格優勢就此潰散。對美國市場依賴度高的產業，衝擊尤深。

接下來，台灣得重新思考在供應鏈與外交策略中的定位。與其急著表態，不如回頭強化自身的不可替代性。需要的不只是技術升級，更是策略沉穩；不只是聯盟強化，更是籌碼管理。

地緣政治的對局，從來不是速戰速決，而是比拚節奏與耐力。過早亮牌的，往往拿不到最好的條件。這次我們交出的不只是5%的關稅差距，而是一個本可能更有利的未來。

不過川普畢竟是商人出身，許多決策背後都有交易空間，今天的條件未必是最後底牌。或許未來仍有轉圜餘地，但對台灣而言，究竟是有機會再談，還是籌碼已然用盡？是爭取到更多，還是失去了本該保留的空間？這些問題，只能在未來見真章了。