從寓言學管理／強胃健足…職責職能互補

話說，胃與腳不斷爭吵誰的力氣大。腳總是自誇自己力氣強大，連整個肚子也能搬來搬去，胃卻回答說：「喂，朋友，如果我不提供營養，那麼你們什麼也搬不動了。」

故事寓意是，腳的能量，源自胃的消化功能，因此，須先擁有健康的胃，才有源源不斷的足部力量。回應至績效管理議題，則在提醒主管，須設定職責所對應的職能，並作為選才、培訓與績效管理的基礎，方能交出對應的職責成果。

通常，職位說明書包含三大部分：

•職位所須具備的職能。一般而言，可分為知識、技能與態度等。

•職位所須承擔的職責。也就是該職位在專業上應繳出的成果。

•職位的績效衡量指標。專業成果的追蹤、評估與衡量方式。

上述三者，環環相扣。職位的職責，仰賴所須職能，方能繳出專業成果。而成果的衡量標準，則依據所設的績效指標。

故事中，胃有如職能，而腳則為職責。胃的功能愈健全，可提供營養愈多，腳力量愈大，行動力破表。反之，胃功能不彰，消化不良下，腳力量委靡，心有餘而力不足。

故在招募選才時，應以職位所須職能為遴選條件。愈具備職責所須知識、技能與態度的應徵者，愈符合需求，也預期能繳出績效指標的職責成果。

以胃與腳來比喻，物競天擇下，不同的胃，因應不同需求。譬如，肉食動物胃容量大、腸道短，可快速消化肉類。草食動物胃容量小、腸道長，適合慢慢消化纖維與吸收植物的營養。

在培訓規劃上，管理者比對職位說明書上的職能，以及目前成員所具能力，針對欠缺項目及落差程度，提供訓練補強，以確保交出對應職責的績效。

就胃與腳而言，當胃部患病導致功能不彰時，將影響腳的行走。因此，須依胃部病症開立藥方，使胃恢復功能，才能提供養分給腳部。

至於，在績效管理上，愈能展現該職位所須的核心、管理或專業職能者，其行為目標的符合度愈高，綜合績效分數也就愈高。同樣以胃與腳類比，胃部功能愈強大，能消化各種食材，也就能提供更多元營養素，讓腳部運行無後顧之憂。

回至故事中，原則上，胃的論述是對的，足部力量來自胃。如果胃無法提供養分，則腳難以運作。名醫李東桓在《脾胃論》中提出：「百病皆由脾胃衰而生也。」意指若脾胃運化失常，就像馬達無法運轉，將造成許多病症。

因此，人才管理須做好源頭管理，從代表胃的職能切入。在招募選才時，選擇最符合職能者；培訓規劃時，補強職能不足處；績效考核時，鼓勵展現職能行為。

雖說，胃是足的力量源。但俗諺也有一說：「飯後百步走，活到九十九」。意指，飯後散步可促進腸胃蠕動，輔助消化。可見全身器官，相輔相成。同樣地，職責有賴職能，而產出成果過程中，也同步增進職能。

績效能否達標，取決於相互輔助的人才管理系統，招募任用的適才適所、培訓發展的補偏救弊，及績效管理的激勵回饋，使成員願持續強胃健足，戮力達成目標，是管理者努力的方向。