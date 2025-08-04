詹文男X周顯光…深談台灣自研智駕船 走向海上未來

從「國艦國造」到「無人船駛向前線」，在地緣政治風雲詭譎、AI浪潮翻騰的時代，台灣船舶產業將如何駛向智慧未來？數位轉型學院院長詹文男在《大師543》節目中，特別邀請船舶暨海洋產業研發中心（簡稱船舶中心）執行長、同時也是台灣離岸風機基礎暨海事工程協會理事長的周顯光，深談智駕船舶的發展現況、技術挑戰與戰略願景。

船舶中心原為十大建設下成立的聯合船舶設計發展中心，起初僅服務中國造船（現為台船公司），後隨著業務擴展與國家政策推動，轉型為服務全台船舶與海事工程的法人機構。目前肩負三大核心任務：一是「國艦國造」政策主力設計者；二是配合離岸風電的海事工程支援；三是發展具未來戰略意涵的「智慧船舶」，其中尤以「智駕船」最為關鍵。

周顯光指出，智駕船發展涵蓋三大技術核心：感知、決策與控制。這些年台灣在此領域已有七八年研發歷程，早期關注於商業應用，近年則因俄烏戰爭讓「無人船」成為軍事焦點，推動動力從運輸轉為國防。他直言：「相較於車輛，船舶在海上沒有明確車道，決策邏輯複雜許多。」尤其自動避碰、國際規則遵循等，更加劇了技術落地的門檻。

不過，若轉向軍事應用，反而簡單得多。周顯光透露，國防領域的無人船目標明確、通訊需求高，決策邏輯單純，是目前技術能迅速轉化的場景之一。「對台灣而言，第一線的威脅來自海上，無人船比無人車或無人機更具急迫性。」

目前，船舶中心已成功完成三階段「沙盒實驗」：從高雄愛河內的自駕遊船、到港口內的移動測試、再至外海情境模擬，逐步建構可應用的技術驗證體系。例如在河港內以悠遊卡啟動的自駕接駁船，或是模擬歐洲遙控船長在遠端操作多艘船舶的實驗平台，這些案例都為未來商轉鋪路。

然而，真正落地的關鍵，在於國際標準的建立與驗證機制。周顯光坦言：「再好的技術，沒有國際認可的安全驗證，也無法商業化。」船舶中心目前已參與國際協會的55種航行情境設計場景，並開發「Hardware-in-the-loop」模擬平台，期望作為未來國際通行測試標準的示範案例。

值得一提的是，智慧船舶的商業利益不只在節省人力，更在於徹底翻轉船舶設計思維。若能完全無人化，便無需設置生活空間、通道與安全設施，預估可釋放約15%船艙空間，進而提升運輸效益、降低成本。

訪談尾聲，周顯光也分享其「堅持與選擇」的人生哲學。從學霸到國手、從造船研究到法人治理，他以身作則實踐「專注與持續」的價值。他說：「運動訓練讓我學會堅持，造船工作讓我學會聚焦。兩者如同船的動力與舵，缺一不可。」

在AI與地緣政治交錯的時代，周顯光與船舶中心的努力，正在為台灣打造出一條屬於自己的智慧航道。不論是國防或產業，這艘由科技與信念所驅動的智駕船，正迎風啟航。完整專訪請點擊收看：