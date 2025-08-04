新纖砸27.5億元於南港蓋企業總部大樓 估2030年完工

新纖（1409）4日公布上半年財報，同時宣布董事會通過自地委建企業總部大樓案，總預算約27.5億元，預定興建於台北市南港區，規劃地上18層、地下4層，預計2030年3月完工。公司表示，此案主要因應集團永續經營與業務拓展所需，最快將於今年下半年動工，後續細節將視進度說明。

新纖表示，此次通過的南港企業總部大樓興建案，屬於公司自有土地上的中長期投資規劃。雖目前規劃作為企業總部使用，但實際用途將視未來市場情況彈性調整，未來不排除朝自用、出租或出售等方向評估。該案過去已多次討論，本次則由董事會正式決議提案推動。

目前集團辦公地點位於台北市仁愛路，為租賃空間，屬過渡性質；先前原設址於南京東路南東大樓，因配合都市更新而搬遷至現址。新纖指出，南港新大樓預計尚需數年方能完工，作為一項資產開發案，是否作為最終總部用途尚未定案，將持續依照整體營運與市場發展審慎規劃。

新纖目前在台灣約有1,800多名員工，集團整體人力規模更大，企業總部後續若投入自用，有助提升營運整合與管理效能。

新纖同步公告半年報，上半年營收201.03億元，年減10.01%，稅後純益2.89億元，年減63.7%，每股純益0.18元。新纖表示，第2季因台幣匯率急升，產生匯損，加上中國大陸低價傾銷，導致上季表現不佳。公司持續推動差異化與綠能產品，例如彈性纖維、聚酯系列，與一般產品區隔，對抗大陸市場競爭。