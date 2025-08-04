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全台第二大湯包連鎖「漢來上海湯包」 搶攻信義美食一級戰區

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「漢來上海湯包」自1995年創立於高雄漢來大飯店以來，品牌亦融合川、滬經典名點與精緻中式小炒，包括口水雞、蔥油乾拌麵、炸排骨與蛋炒飯等人氣料理。黃淑惠攝
「漢來上海湯包」自1995年創立於高雄漢來大飯店以來，品牌亦融合川、滬經典名點與精緻中式小炒，包括口水雞、蔥油乾拌麵、炸排骨與蛋炒飯等人氣料理。黃淑惠攝

漢來美食餐飲集團（1268）旗下中式餐飲品牌「漢來上海湯包」將於8月5日正式插旗北台灣，進駐台北信義區新地標「DREAM PLAZA」，為品牌拓展北部市場邁出關鍵一步。新據點地處信義計畫區核心，象徵品牌積極向一線商圈擴張的決心，也展現「餐飲南霸天」進軍全台的雄心。

「漢來上海湯包」自1995年創立於高雄漢來大飯店以來，憑藉五星級主廚團隊的研發實力，以18摺手工廚藝打造的招牌小籠湯包為核心，主打皮薄餡多、湯汁飽滿的經典口感，迅速在市場打響知名度。品牌亦融合川、滬經典名點與精緻中式小炒，包括口水雞、蔥油乾拌麵、炸排骨與蛋炒飯等人氣料理，打造適合家庭聚會與商務用餐的中式高質感空間。而漢來上海湯包台北Dream Plaza新店坪數近90坪，設有92席內用座位，延續品牌「高CP值、舒適用餐」的經營理念，鎖定30至45歲生活型消費者，提供一個兼具品質與價格的理想餐飲選擇。

「漢來上海湯包」已於高雄、台南、台中、桃園、新竹等地設有多家分店，2025年6月起則陸續開出誠品生活台南店、台北Dream Plaza店，預估2026年第1季前還有南港LaLa Port與台中漢神洲際購物中心兩店加入，預計全台分店數將達10家，穩居全台第二大湯包連鎖品牌地位。據集團統計，單店每月可售出約42,000顆湯包，全年全台總銷量接近350萬顆；從2022到2024年，三年6家分店共挹注集團9億元營業額，平均一年3億元營收，整體營運表現甚至超越一家海港自助餐廳，被譽為集團內部最具潛力的「小金雞」。

除了小籠湯包，品牌的人氣菜色還包括飄香排骨與炒飯，選用厚切豬排炸至外酥內嫩，鹹香多汁的滋味，是許多老饕每次來訪必點的招牌。據統計，單店每月可賣出超過3,500份炒飯，足見其受歡迎的程度。「漢來上海湯包」在菜色設計與品質控管上持續展現五星級飯店規格，每家分店皆由主廚團隊親自把關，服務團隊也依循飯店標準訓練流程，全面體現集團對品質的堅持。隨著台北Dream Plaza店開幕，品牌也將推出一系列期間限定優惠，邀請北部消費者一同體驗來自高雄的湯包魅力，感受融合地方底蘊與現代風格的中式餐飲新風貌。

「漢來上海湯包 台北Dream Plaza店」即日起至8月4日試營運期間，推出內用套餐8折優惠，回饋首波支持的饕客；8月5日正式開幕當天，品牌也將祭出重量級驚喜：限時限量販售「招牌小籠湯包」。

年賣350萬顆湯包！全台第二大湯包連鎖「漢來上海湯包」 搶攻信義美食一級戰區。黃淑惠攝
年賣350萬顆湯包！全台第二大湯包連鎖「漢來上海湯包」 搶攻信義美食一級戰區。黃淑惠攝
漢來美食餐飲集團旗下中式餐飲品牌「漢來上海湯包」將於8月5日正式插旗北台灣，進駐台北信義區新地標「DREAM PLAZA」。業者提供
漢來美食餐飲集團旗下中式餐飲品牌「漢來上海湯包」將於8月5日正式插旗北台灣，進駐台北信義區新地標「DREAM PLAZA」。業者提供

餐飲 上海 漢來美食

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