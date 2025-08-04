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現代汽車電動車八月起選購指定車款 享現金優惠30萬元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

現代汽車台灣總代理南陽實業4日宣布，在全球貿易情勢多變、進口稅率走向未明的此刻，HYUNDAI 汽車率先替車主鎖住成本，並打造從下訂、充電到日常維護的一站式全方位純電體驗。不僅確保購車價格透明，更將高效能源管理與專屬客戶服務融入整體擁車生態系，讓新世代車主踏出純電科技旅程的第一步就能安心無憂。自八月起，凡選購 IONIQ 5 或 IONIQ 6 指定車型，即可立即享有 30 萬元現金優惠。

南陽強調，IONIQ 家族憑藉專屬 E-GMP 平台與 800 V 超高速充電架構，只需一杯咖啡的時間──約 18 分鐘──即可將電量從 10% 補充至 80%，讓日常移動節奏不受等待束縛。V2L 車內外供電功能則進一步將愛車化身「行動電力中樞」，無論戶外派對或緊急救援，皆可為各式電器提供即時能源。搭配 SmartSense 進階駕駛輔助系統與大量永續再生材料內裝，IONIQ 不僅為駕駛帶來安全與便利，更以 ESG 理念回應全球減碳趨勢。

面對瞬息萬變的市場與政策，HYUNDAI 汽車選擇以自有資源替消費者把關總持有成本，希望更多人能在無後顧之憂的前提下體驗純電魅力。本次限時禮遇僅適用於 8 月 29 日前完成領牌之車主，專案名額有限。

生態 咖啡 平台

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