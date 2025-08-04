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PEUGEOT、CITROËN新竹與高雄據點啟用 全台服務網進入升級新篇章

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

繼PEUGEOT CEO Alain FAVEY主持新北板橋旗艦展示中心暨授權服務廠剪綵後，STELLANTIS印太區首席營運長 Ashwani MUPPASANI及亞太區首席營運長Isaac YEO亦於近日走訪台灣中南部，陸續出席新竹「徑途汽車」與高雄「榮興汽車」兩大全新服務據點的開幕活動，PEUGEOT與CITROËN經銷體系再升級，服務網絡全台布局正式邁入嶄新篇章。

STELLANTIS台灣總代理寶嘉聯合指出，全台經銷體系包括徑途汽車預計於新竹地區布建兩座營運據點，強化 PEUGEOT與CITROËN在竹苗地區的品牌能見度與服務力道。榮興汽車集團高屏三據點布局成型

首度進駐屏東，插旗南台灣關鍵市場，目前已建置三大營運據點，涵蓋展示與維修功能，完善布局提供全方位服務。

隨著「徑途汽車」與「榮興汽車」正式加入營運版圖，寶嘉聯合全台經銷網絡更加完整與健全，全面提升賞車便利性與售後服務覆蓋率，進一步穩固品牌的經營基礎。展望未來，寶嘉聯合將持續與全台經銷夥伴並肩前行，打造結合效率、信賴與專業的全方位顧客服務網絡，共同推動品牌向上發展、挑戰台灣汽車市場成長的新高點。

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