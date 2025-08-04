三陽7月機車市占46%穩居龍頭 8月再祭父親節購車優惠搶市

進入暑期購車旺季，7月整體機車市場銷量為65,289輛，較上月成長 8.3%，但相較去年同期下降 8.54%。三陽（2206）以30,053台，市占46%，繼續維持機車龍頭地位，8月再推優惠搶市，其中熱銷國民機種「迪爵」，汰舊換新再加碼5,000元優惠，最高補助可達25,800元。

7月機車市場除三陽市占46.0%外， 光陽16,040台、市占24.6%，山葉11,124台、市占 17.0% ， gogoro3,106台、市占4.8%。

三陽公司表示，7月迎接仲夏購車季的到來，推出加碼優惠活動，國民旗艦機種全新迪爵熱銷，7月銷售達5,651台，穩居7月最暢銷機種；水冷機種JET SL+ SuperC新車上市熱銷，7月銷售高達4,860台的領牌數量，也帶動整體JET系列領牌數6,792台；再加上MMBCU新款上市熱銷2,293台，以及運動車款DRG二代、時尚流行的CLBCU、Fiddle車系銷售穩定，讓三陽7月市占達到46.0%，保持銷售冠軍。

迎接8月父親節，三陽機車推出超值購車優惠，讓辛勤為家庭付出的父親，也能輕鬆擁有好車犒賞自己。其中熱銷國民機種「迪爵」，汰舊換新再加碼5,000元優惠，最高補助可達25,800元，將成為今年父親節最超值的熱門機種。

適逢暑期購車旺季，三陽機車亦同步針對多款當紅車款推出加碼優惠，全新上市的女性車款 Fiddle125與Fiddle DX，特別祭出8,000元購車金優惠，並提供24期0利率分期方案（現金與分期同價），讓消費者無壓力輕鬆入主理想車款，自信展開夏日出遊計畫。

此外，為回應市場熱烈反應，三陽機車全新升級的 JET SL／JET SL+ SuperC 車款，延續上市好禮四重送活動。凡購車可享24期0利率分期付款、4,000元現金優惠，首購族再加碼2,000元購車金，並贈送600萬分期安心險，全面滿足熱愛速度與操控的消費者需求。