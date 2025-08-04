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7月機車掛牌數6.52萬輛續成長 購車季助攻

中央社／ 台北4日電

7月台灣機車銷售穩健，業者今天統計，7月台灣機車整體掛牌數6萬5291輛，較6月的6萬285輛成長8.3%，業者分析，7月適逢仲夏購車季，加上各品牌推出加碼優惠活動，國民旗艦車款以及水冷運動車款熱銷，運動車款銷售穩健。

根據統計，三陽7月掛牌數3萬53輛，市占率從6月的43.2%大幅提升至46%，光陽掛牌數1萬6040輛，市占24.6%，山葉掛牌數延續6月超過萬輛至1萬1124輛，市占率17%，Gogoro掛牌3106輛，市占率4.8%。

累計今年前7月台灣機車掛牌數39萬5522輛，其中三陽累計掛牌數17萬6097輛，市占率44.5%，光陽掛牌數10萬5184輛，市占26.6%，山葉掛牌6萬7675輛，市占17.1%，Gogoro掛牌1萬4936輛，市占率3.8%。

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