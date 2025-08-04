台中建商爆資金危機停工 內政部提三招加強履約保障

台中海線知名建商與合作營造廠近日向協力廠商發出緊急公告，表示受政策影響，7月31日資金周轉出現困難，導致工程款未能順利兌現，即日起暫停工務所所有施工，引發外界擔憂。內政部4日表示，為從制度面強化預售屋交易風險控管，將研擬三大方向補強預售屋履約保障機制，以保障民眾權益。

內政部地政司司長林家正表示，針對此次台中建商停工事件，經查該建商在台中市共有三處銷售中的預售屋建案，履約擔保方式均採「同業連帶擔保」，另有雲林縣一處建案則已取得使用執照，目前正辦理過戶登記。

林家正強調，內政部已要求台中市及雲林縣政府主動了解實際施工進度與後續處理方式，並提供必要協助，以確保購屋民眾權益不受影響，民眾若遇履約爭議，可透過縣市政府設置的消費者服務中心或洽消保官提出申訴，依法爭取權益。

為從制度面強化風險管控，林家正透露，已邀集行政院消保處、金管會、相關公會及消保團體等開會檢討預售屋履約擔保機制，目前已研議三大方向，一、明訂預售屋買方所繳價金，須專款專用於實際工程興建；二、規範賣方於契約中載明信託專戶名稱與帳號，讓買方直接將購屋款項匯入專戶，避免遭挪用；三、要求賣方於簽約時提供信託權益說明書，協助消費者了解保障內容。