台南5月住宅價格指數微漲 買賣棟數較去年同期大幅衰退38.87%

台南市地政局今發布5月住宅價格指數為145.97，較4月微幅下降0.05%，相較去年同期微幅上漲0.65%。住宅方面，大廈的價格指數為151.85，透天住宅的價格指數為137.83，與前期相較都下降，大廈價格指數微幅下降0.07%，透天住宅價格指數微幅下降0.06%。不過，整體買賣棟數較去年大幅衰退38.87%。

地政局指出，在交易量方面，全市交易量也較前期微幅減少了1.70%，整體交易量雖已逐漸趨緩，仍有部分行政區表現亮眼，特別是東區的交易量增幅59.05%最顯著，佳里區51.28%居次。

地政局局長陳淑美表示，全市5月建物移轉棟數共1738棟，較4月減少1.70%，整體買賣棟數與去年同期相較大幅衰退38.87%，反映房貸緊縮政策及近期國際經濟情勢的不確定性，整體市場購屋族群腳步放緩，觀望氛圍濃厚。

多數行政區價格指數較前期相較呈現微幅下跌，其中以佳里區的月跌幅最高，較前期相較微幅下跌0.22%，其次為安南區以及仁德區，下跌0.16%。與去年同期比較，多數行政區價格指數皆微幅上升，漲幅最高的前3個行政區依次為南區3.46%、新營區3.04%以及中西區1.59%。觀察本期價格指數表現，相較前期仍處於微幅溫和下修階段，與去年同期比較房價漲勢已明顯趨緩，短期內房價隨著政策動向及國際政經局勢不確定性升高，價格下修壓力已逐步浮現。