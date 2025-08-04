中職味全龍「小龍女」接力快閃德克士炸雞店 消費可抽球賽門票

中職味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」人氣小龍女快閃德克士掀熱潮！德克士攜手味全龍推出《「雞」會來了！吃德克士抽球賽門票》聯名活動，邀請五位小龍女接力快閃北部分店與民眾近距離互動。

上周四小映現身台北馬偕店，現場湧入上百民眾，8月8日到9月4日還有四場小龍女「一日店長」快閃活動，為消費民眾帶來驚喜。

德克士與味全龍推出《「雞」會來了》聯名活動，民眾在9月10日前於德克士門市單筆消費滿200元即有機會抽中味全龍雙人球票等獎品。9月12日前也將有小龍女在北部5家門店擔任「一日店長」快閃接力，與球迷互動、親送炸雞，並現場抽出限量味全龍周邊與球票好禮。

首場活動上周四於德克士台北馬偕門市登場，當天活動雖然下午3點才開始，現場卻從清晨即湧入排隊人潮，最早的粉絲早上9點便報到，還有球迷特別從新竹北上。小映不僅親切招呼粉絲、協助點餐，更逐一簽名合影，展現超高人氣與親和魅力。

接下來8月8日將由小龍女柳柳於台北小巨蛋店接棒，8月22日靜靜現身中壢中山店，9月4日則由賴可於新莊復興店登場，最終壓軸場將由小蛙於9月12日降臨板橋南雅店。零距離的現場互動與熱情的球迷交流，為今夏帶來最炸的應援體驗。活動網址: https://www.dicos.com.tw/news_detail/146 。