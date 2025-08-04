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中鋼自製一級能效「磁浮離心式冰水機」 年節電量達11萬度

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼自製一級能效「磁浮離心式冰水機」，年節電量達11萬度。中鋼提供
中鋼自製一級能效「磁浮離心式冰水機」，年節電量達11萬度。中鋼提供

中鋼（2002）自製一級能效「磁浮離心式冰水機」，可持續降低成本、節電，年節電量可達11萬餘度，有效強化競爭力。

中鋼指出，「節能、省電、低碳」已經成為企業營運趨勢，中鋼積極推動深度節能，近期成功自製一級能效「磁浮離心式冰水機」，另依照鋼廠生產設備及環境特性開發「智能調溫」系統，並先導入廠內煉焦工場及煤化學工場，用來降低相關電氣設備溫度，避免設備因高溫異常而影響生產運作。

未來中鋼持續將全廠區舊式空調系統逐步汰舊更新為一級能效「磁浮離心式冰水機」，估算潛在總節電量每年達228萬度電，一年可減少二氧化碳當量1,130公噸。

依據共通性廠務設備統計資料顯示，空調系統與空壓設備及電熱乾燥設備並列耗電量前三名，且空調系統用電比例逐步提高。

中鋼為降低設備維護成本，並推動深度節能省電，自2007年即開始投入鋼廠專用工業型冷氣機開發，陸續研發及自製工業箱型冷氣機及高溫天車冷氣機。

近年來受惠磁浮與高速電機轉軸技術的成熟，中鋼除了導入磁浮壓縮機，不僅再自主開發控制系統外，另也結合國內冰水機廠商研製出「磁浮離心式冰水機」，並順利獲能源署認證，取得國家一級能效標示，另外自行開發的智能調溫系統也榮獲國家發明專利。

中鋼「磁浮離心式冰水機」可在不影響負載及舒適度的前提下智慧調整冰水溫度，經國家認證TAF實驗室測試平均可節省約6.8%能耗，近期已先導入廠內煉焦工場及煤化學工場，力助年節電量可達11萬餘度。

磁浮離心式冰水機與傳統離心式及螺旋式冰水機的最大不同之處，在於所安裝的磁浮壓縮機是利用軸承線圈控制電磁力，使馬達轉子能穩定懸浮，且馬達主軸在高速運轉時無需與軸承接觸，亦無需使用潤滑油即可達到高速無接觸摩擦的運轉，因此能大幅減少運轉能耗及降低設備維護成本。

為掌握相關技術及降低建置成本，中鋼選用國產控制器及人機介面，並由內部專家編寫適合鋼廠使用之運轉控制邏輯程控軟體，不但能自行調整控制參數，也能透過電氣設備異常訊息立即掌握設備狀況，進而縮短檢修時間及大幅降低維護成本。

中鋼 節電 冷氣

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