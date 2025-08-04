淡水區人口持續移入 待售新成屋數量年減1241戶

根據最新低度用電統計資料，新北市過去一年待售新成屋數量增加175戶，2024年第4季新北市待售新成屋數量大致較前一年度的同期持平，不過區域間卻出現明顯變化，淡水區表現亮眼，待售新成屋數量從2023年第4季的3,331戶大幅下降至2,090戶，年減1,241戶，顯示當地房市去化速度加快，可能與淡江大橋興建計畫順利與淡海房價CP值高吸引民眾入住有關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，林三淡早年因為大型重劃區的大量供給開發，空置率抑制房市發展，不過三峽北大特區的空置率改善速度最快，林口空置率後續也大幅改善，之後三峽與林口房價跟著景氣走揚，不過大台北地區房價上揚後，淡水地區房價CP值更被凸顯，加上淡江大橋進度明確，成為新北房市的一個亮點區域。

整體來看，新北市重劃區開發型態的區域，待售新成屋供給量出現增加。三重區待售新成屋數量年增503戶；板橋與新莊分別增加418戶與258戶，其中又以板橋區的待售新成屋數量居新北市之冠，共計有3,526戶，林口區則是年增178戶。