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淡水區人口持續移入 待售新成屋數量年減1241戶

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據最新低度用電統計資料，新北市過去一年待售新成屋數量增加175戶，2024年第4季新北市待售新成屋數量大致較前一年度的同期持平，不過區域間卻出現明顯變化，淡水區表現亮眼，待售新成屋數量從2023年第4季的3,331戶大幅下降至2,090戶，年減1,241戶，顯示當地房市去化速度加快，可能與淡江大橋興建計畫順利與淡海房價CP值高吸引民眾入住有關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，林三淡早年因為大型重劃區的大量供給開發，空置率抑制房市發展，不過三峽北大特區的空置率改善速度最快，林口空置率後續也大幅改善，之後三峽與林口房價跟著景氣走揚，不過大台北地區房價上揚後，淡水地區房價CP值更被凸顯，加上淡江大橋進度明確，成為新北房市的一個亮點區域。

整體來看，新北市重劃區開發型態的區域，待售新成屋供給量出現增加。三重區待售新成屋數量年增503戶；板橋與新莊分別增加418戶與258戶，其中又以板橋區的待售新成屋數量居新北市之冠，共計有3,526戶，林口區則是年增178戶。

曾敬德表示，待售新成屋統計方式為屋齡5年內、仍維持第1次登記且有銷售可能性的住宅進行統計，由於許多案子裡面都有合建成分，有可能地主分回沒自用也沒出租，也是有可能被歸入低度用電的待售新成屋，目前市場上並未感受到待售新成屋數量增加帶來的賣壓。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

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