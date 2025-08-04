歐系航太雙巨頭牽線jpp 月底收購幻象2000供應商Segnere

經寶精密jpp-KY（5284）4日召開董事會，正式通過孫公司歐洲經寶以現金方式收購法商Segnere 100%股權，進一步整合經寶法國子公司資源，強化航太核心競爭力，於7月31日正式簽約完成併購。此次併購主要係由雙方共同客戶Airbus集團總部與幻象2000戰機製造商Dassault（達梭）牽線介紹，並促成 Segnere 成為集團重要一環。Segnere 擅長鈑金件與結構組裝，與原有 ADB（銑床件）、LUTEC（車床件）、SPEM（表面處理）形成製造鏈垂直整合，有效支撐 Airbus 及 Dassault 關鍵零組件供應鏈不中斷。

Segnere 作為Airbus及達梭集團的重要供應商，部分料號為全球獨家供應，顯示其高端的產品技術力，此次由兩大航太巨頭共同促成併購，意在強化上下供應鏈連結不中斷。經寶藉機將Segnere之鈑金件與組裝技術整合進集團產品線，形成完整航太產業鏈，包括ADB專注於航太精密車床件專家，LUTEC負責精密銑床件，SPEM則是Airbus一階供應商，專攻高階航太表面處理技術，而本次的Segnere為達梭一階供應商，增添鈑金與結構組裝製程。

jpp指出，透過上述四家法國子公司的四大布局，可涵蓋機械製程全流程，從精密切削、機械加工、表面處理到鈑金組裝，一次到位，提升整體交付效率。Segnere的加入也使經寶於法國拓展軍民雙用能力，正式躋身法國軍工供應鏈，成為達梭軍機之Tier‑1供應商。

jpp今年6月營收3.01億元，月增4.3%、年增94.3%，創單月歷史新高，累計上半年營收16.57億元，年增55.2%，創歷史同期新高。jpp指出，營收強勁成長主要歸因於 AI 伺服器與航太兩大主軸雙引擎策略推動；其中，AI機櫃與相關精密機構件需求旺盛，而航太方面持續服務Airbus、Thales，並與Safran拓展合作，同時推進歐盟POA維修與改裝認證，並於今年6月舉辦的法國航太展上取得新客戶Airbus A350新料號開發訂單，預計最快未來1至2年完成認證與量產，顯示航太製程能量與產能已蓄勢待發。

展望未來，jpp收購Segnere後，有望提升供應鏈效率與品質，同時在歐洲航太供應鏈已具備切削、車床、表面、鈑金組裝等全流程製程能力，除了將促進歐洲四大子公司協同效益，提升交期效率及毛利率外，並對於航太產品的需求形成高速反應能力。此外，jpp也將受惠子公司效益，提升軍民雙市場供應能力，拓展 Airbus、Thales、Safran與Dassault等客戶的合作商機，並藉由法國生產基地的製程整合，進一步發展歐洲航太維修與改裝市場，對後市持樂觀態度。