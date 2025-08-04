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jpp併購法商Segnere 切入達梭軍工供應鏈

中央社／ 台北4日電

機構件供應商經寶精密控股jpp-KY今天宣布，集團孫公司歐洲經寶併購法國Segnere，jpp-KY指出，這是經寶精密併購的第4家法國公司，藉此切入航太鈑金產品，躋身法國軍工供應鏈，成為法國達梭軍機第一階（Tier‑1）供應商，進一步強化歐洲航太版圖。

jpp‑KY下午透過新聞稿表示，經寶精密董事會先前正式通過孫公司歐洲經寶以現金方式收購法國Segnere公司100%股權，7月31日正式簽約完成併購，進一步整合經寶法國子公司資源，強化航太核心競爭力。

jpp‑KY指出，相關併購案主要由雙方共同客戶空中巴士（Airbus）集團總部與法國達梭（Dassault）牽線介紹。

jpp‑KY表示，Segnere主要布局鈑金件與結構組裝，與精寶經密旗下原有法國子公司ADB布局銑床件、LUTEC的車床件以及SPEM的表面處理，形成製造鏈垂直整合，可支撐空中巴士及達梭關鍵零組件供應鏈不中斷。

jpp‑KY分析，Segnere是空中巴士及達梭集團的重要供應商，部分料號是全球獨家供應，經寶精密透過併購Segnere，將鈑金件與組裝技術整合進集團產品線，加上之前併購的3家子公司，涵蓋機械製程全流程，從精密切削、機械加工、表面處理到鈑金組裝。

jpp‑KY表示，藉由併購Segnere，經寶精密可在法國拓展軍民雙用能力，正式躋身法國軍工供應鏈，成為達梭軍機第一階（Tier‑1）供應商。

根據資料，經寶精密旗下ADB在2018年由jpp-KY收購，布局航太精密車床件，LUTEC也是在2018年併入jpp-KY，布局精密銑床件製造；SPEM在2019年併入jpp-KY，是空中巴士一階供應商，布局高階航太表面處理技術。

展望未來營運， jpp‑KY預期，人工智慧（AI）伺服器與航太兩大主軸雙引擎續推動成長，AI機櫃與相關精密機構件需求旺盛，航太方面持續服務空中巴士、Thales等客戶，並與Safran拓展合作，同時推進歐盟維修與改裝認證。

jpp‑KY透露，6月舉辦的法國航太展上，經寶精密取得Airbus A350新料號開發訂單，預計最快未來1至2年完成認證與量產。

法國 航太 併購

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