正隆攜手華南銀行完成77億元ESG聯貸案 推動AI低碳智慧造紙

工紙大廠正隆（1904）4日宣布與華南銀行完成5年期新臺幣77億元永續聯貸案，承諾持續推動AI低碳智慧造紙，拓展產業3R PLUS全循環布局，正隆致力於供應鏈議合，籌組造紙業第一個碳中和聯盟。今年，正隆也以深厚的氣候治理實力，入列全球僅1,394家CDP SEA A級名單。

本次聯貸案由華南銀行主導統籌主辦並擔任管理銀行，邀集第一銀行、玉山銀行、遠東銀行以及全國農業金庫等金融機構參貸。正隆總經理張清標感謝銀行團的支持，以及對正隆永續績效與淨零智造成果的信心，表示：「正隆全面推動產銷智慧化，率產業之先導入AI強化決策效率，提升營運低碳韌性，減碳績效有成；2024年台灣地區碳排較2018基準年大幅減降達9.38%，提前達成短期減碳目標。本次聯貸將用於持續強化正隆加速推動全球低碳循環布局，以及導入AI智能的全面應用。」

正隆於2025年榮登國際碳揭露組織（CDP）供應商參與評估（Supplier Engagement Assessment, SEA）A級名單，於氣候治理與策略、風險管理、減碳目標設定、範疇三排放管理、供應商參與五大實績脫穎而出，成為全球僅6.22%、共1,394家獲此殊榮的企業之一。通過年度永續供應鏈大會持續與產業深度對話，正隆以適性化的管理方針、評鑑與輔導機制，協助近300家供應商系統化轉型。此外也善用領頭企業影響力，率先推動「供應鏈氣候問卷」，系統性蒐集碳管理數據，完善產業碳資料庫；更串連20家產業鏈夥伴，成立紙業首個碳中和聯盟，完成工紙碳足跡盤查。針對核心原料供應商（如木漿、廢紙供應商）則積極蒐集溫室氣體與碳足跡資訊，擴大範疇三盤查範圍。

持續以3R PLUS資源全循環策略，升級造紙價值鏈，正隆成為台灣業界唯一連續三年（2022-2024）入選全球《CLEAN200》潔淨企業榜單者，以及連續三年（2023-2025）榮獲《天下雜誌》「企業減碳溫度計」評選符合巴黎協議1.5°C溫控目標企業。面對碳費衝擊，正隆竹北廠2024年全面啟動全台最大規模生質熱電系統，全年減用煤炭超過11.2萬公噸、替代燃料使用率年增3.86%，整體可達約近20%。目前，旗艦后里廠亦正積極規劃生質能鍋爐、沼氣發電的建置，透過從源頭減廢、拓展再生原料到強化製程能源效率，正隆將持續布局綠能優勢，升級企業至供應鏈減碳效益。