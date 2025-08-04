中保科高齡健康產業展8月8日登場 大秀AI智慧家庭守護

「第二屆高齡健康產業博覽會」將於8月8日至10日在世貿一館登場，中保科（9917）今年再次參展，以「超高齡社會守護者」為主題，從智慧社區、智慧居家到智慧照護，持續運用AI科技守護高齡族群，致力提升長者生活品質與照顧需求，現場推出MiniBond人用衛星定位協尋服務、AI家庭守護、智慧宅等新應用，並搶搭父親節推出安心九九續約方案優惠2千元，搶攻銀海商機。

中保科技董事長林建涵表示，臺灣2025年邁向超高齡社會，對醫療、長照等資源需求攀升，保障獨居長者生活品質是一大挑戰。自2006年開始，中保科技集團在實踐企業社會責任與市場需求下跨入健康照顧領域，針對高齡者提供友善的「智慧安全」與「智慧健康」的解決方案。未來也將持續投入智慧照顧與安全防護領域，希望成為高齡者最好的守護者，和銀髮科技產業的重要推手。

AI智慧跌倒偵測 兼顧隱私與安全

中保科技針對高齡者面臨老化現象，尤其是跌倒問題，研發無線IoT主機、智慧感應器、熱顯像跌倒偵測器、定位照顧手錶、守護按鈕等創新產品，顯著提升長輩生活安全。本次高齡展特別展出「跌倒偵測」，首創以鏡頭偵測方式，只需透過身體骨架即可進行跌倒判斷，保留個人隱私性，並提供活動樣態分析、主動提醒預報以及智能風險分析服務。

此外，結合24小時健康守護中心，接受各縣市社會局處委託，提供獨居長者居家安全通報服務，至今已服務2.5萬獨居長者，也因多年服務累積大量的數據進而首創針對長輩活動樣態的AI模型，提供更全面的智慧照顧服務，透過科技以「預防發生、即時介入」的理念，讓高齡者能活得更自主、也更安心，同時也減輕照顧者的負擔。

MiniBond人用衛星定位協尋服務，此服務採用GPS衛星與WiFi輔助定位，提供孩童、老人、婦女和重要物品隨身守護，當迷路、發生意外、搭乘計程車或夜歸暗巷等，都可透過ＭiniBond即時掌握家人動向，確認人員安全，讓您每日生活好安心，安心九九方案(設備費+月租費)總計9,900元，第二年月租399／月 ，兩年下來比一般綁約的「網路價 $699 方案」便宜約 $2,088，且第一年已包含設備與服務費，對於有硬體需求的消費者是更划算的選擇。

職場健康解決方案

此外， 針對企業職場社會，中保科技推出榮獲SNQ認證標章的「企業ESG職場健康管理解決方案」。透過智慧化公眾健康管理平台，大幅簡化臨場醫護人員的工作流程，快速篩選健康高風險族群，藉由線上問卷與職場醫護服務反饋，能早期發現員工健康狀態並追蹤提醒。

現場也展出AED智慧連線管理方案，結合美國心臟協會（AHA）的e化培訓標準，提供一條龍的CPR+AED教育訓練服務。透過線上結合線下的混成式學習，課程標準化且培訓時段地點更彈性自主，簡化管理成本並提升培訓效率。此方案不僅大幅提升學習滿意度與救人意願，更連帶提高患者存活率，為社會急救體系注入科技力量。

還有中保科技打造的全台首款AI虛擬警衛「信賴哥」於高齡展首度亮相，透過直立式大螢幕實現用戶與虛擬人物形象之間的「面對面」互動交流。結合自然語言處理與深度學習技術，能全天候24小時執行智能守衛、異常行為辨識與訪客管理，快速應對多元場域的安控需求，為企業、社區與商辦環境帶來嶄新的智慧安防體驗。而「AI智慧樓管」可實現真正無人化管理，透過雲端對講系統、G.Talk、好生活APP等，可一指搞定社區生活大小事。