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比行政區均價低！雙北十個「便宜」捷運宅曝光

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
十大低於行政區平均單價的捷運站與價差。資料來源／永慶房屋
十大低於行政區平均單價的捷運站與價差。資料來源／永慶房屋

鄰近捷運房價通常也會較為高，然而，有部分捷運站周邊的房價，卻比該行政區的平均價格還要低。永慶房產集團統計十大低於行政區平均單價的捷運站，忠義站比北投區均價，一坪便宜20萬，價差達34%。

另外，位於大安區的捷運麟光站，相較大安區的均價，價差高達31.9萬元，為榜上最高。

根據永慶統計，淡水信義線上的捷運忠義站，近一年捷運周邊住宅的平均單價為39萬元，而所屬的北投區整體平均單價則為59.3萬元，價差達20.3萬元，差幅高達34.3%，幅度位居第一。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，捷運忠義站雖位於北投區，但地勢上較鄰近淡水區，離北投精華地段較遠，周邊則多以公寓產品為主，也導致房價與北投區整體行情出現落差。

不過，站點鄰近關渡生活圈，周邊還有好市多等大型量販店，生活機能有一定水準，再加上捷運忠義站鄰近關渡平原和台北藝術大學，擁有獨特自然景觀和休閒去處，對於首購族或退休族群，是價格親民、環境宜居的購屋選擇。

文湖線的捷運麟光站與捷運六張犁站，與所屬的大安區平均房價相比，價差達到了31.9萬元及23.7萬元，價差幅度分別達30.5%與22.6%。

陳金萍指出，這兩站皆位於大安區邊緣地帶，鄰近文山區交界，周邊多為屋齡較高的老社區，且商業機能較為分散，自然比不上敦化南路、仁愛路等核心地段的生活圈成熟度，因而市場關注度較低，價格上漲速度較緩。

不過，捷運麟光站與捷運六張犁站的交通條件不俗，距離信義安和站、科技大樓站僅一至兩站，且生活機能仍具一定水準，對於預算有限、但希望搶進大安門牌的購屋族而言，是相對高CP值的選擇。

位於中正區的捷運西門站、捷運善導寺站，與行政區的價差幅度則分別為14.8%、12.2%，若與平均單價來看則落差約14萬元、11.6萬元。

陳金萍指出，松山新店線的捷運西門站雖鄰近西門町商圈，但周邊以商業用途為主，加上開發較早，住宅產品多為老舊華廈與公寓，屋齡普遍偏高，因此房價上漲動能相對受限。

板南線的捷運善導寺站與捷運台北車站、捷運忠孝新生站僅相隔一站，具備交通優勢，然而同樣有住宅供給稀少、產品老舊等因素，加上周邊多以公家機關、商業用途為主，也使得房價未隨區域整體行情同步攀升。

陳金萍表示，榜上10個捷運站點周遭的住宅，結合了「價格相對實惠、市中心地段、近捷運」等優勢，對於重視生活機能與交通便利，卻想要找便宜的購屋族而言，不失為好的找房起點。

房市示意圖。永慶房產集團提供
房市示意圖。永慶房產集團提供

捷運 房價

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