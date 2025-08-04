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美超微旗下大訊成立新事業處 搶攻 AI 新客戶、大舉擴建產能招兵買馬

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
大訊科技二期大樓。大訊提供
大訊科技二期大樓。大訊提供

美商美超微（Supermicro）旗下大訊科技(Ablecom Technology Inc.)宣布成立新事業處，將以更高規格及更具彈性的產能及設計服務，支援AI伺服器新客戶的需求，協助客戶取得訂單及快速量產，全力搶攻近年炙手可熱、需求暴漲的AI應用商機。同時大訊科技也宣布將大舉擴建海內外產能，以及擴大人才招募，以因應新客戶及新訂單的需求。

大訊科技是專業伺服器機殼與高階散熱解決方案供應商，同時，也是顯示卡廠麗臺（2465）最大的法人股東之一，隸屬於美超微集團。

受惠於AI伺服器應用出貨遽升，大訊科技2024年營收倍增成長，躋身製造業成長最快的前十大企業。大訊科技表示，整體AI伺服器市場的需求很大，不得不加快腳步，尤其新客戶越來越多，為此大訊科技今年正式成立新事業處，將以更有效率且靈活的策略，滿足新客戶多元的訂單需求。

大訊科技新事業處由副總經理唐忠勇領軍，客戶囊括多家全球知名的系統大廠，均有合作案進行中，因此新事業處占整體營收比重將上升至3成，隨著明後年為新客戶建置的產能量產出貨，大訊科技客戶訂單比重將更為均衡。

大訊科技在高階伺服器機殼及散熱技術領域擁有近30年的設計製造經驗，也是水冷散熱技術領先的供應商，並擁有包括散熱、機構件等數十項先進關鍵專利，可以滿足客戶各級伺服器應用需求，從邊緣運算、工業自動化、企業級儲存、以至大型資料中心，提供OEM/ODM/JDM等完整解決方案服務。

繼成立新事業處並啟動新一輪擴產計畫，大訊科技也宣布擴大招兵買馬，包括台灣、馬來西亞等地據點均有新職缺，竭誠歡迎對伺服器及散熱相關領域有興趣，以及具備相關學經歷的人才加入大訊科技，一同迎接AI新時代的成長契機。

AI 伺服器

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