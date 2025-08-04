文山木柵千坪都更案開跑 國住都釋出35億元招商利多

國家住都中心推動「文山木柵公辦都更案」，即日起至8月10日辦理招商文件草案公開閱覽，徵求出資人參與，該案將採「權利變換」方式辦理，基地面積5,249平方公尺（約1,500坪），預估投資金額約35億元。住都中心呼籲業界提供意見，攜手完善招商條件，共同推動木柵地區更新發展。

本案位於台北市文山區木柵路二段與秀明路一段交叉口，鄰近即將動工的捷運環狀線南環段Y3站出口，交通便利。所在區域為以木柵市場為核心的生活圈，擁有穩定的商業基礎與完善的生活設施，具備高度發展潛力。未來開發將兼顧入口造型、立面語彙與建築量體設計，保留木柵在地生活氛圍，融入現代商業元素，打造融合新舊的商業生活區域。

住都中心指出，此案除活化公有地，也將帶動周邊發展。規劃上結合住宅、商業與公益設施，預計興建一般住宅與約118戶社會住宅，並於低樓層設置公益回饋空間，打造多元融合的生活環境。案場也強調人本規劃，預留4米以上人行空間，結合植栽、景觀與街道家具，串聯商圈、公園與捷運站，提升步行品質與社區互動。

在永續設計方面，開發案將全面導入銀級以上綠建築與智慧建築系統，包括屋頂與立面綠化、雨水回收、多孔隙設計等節能減碳措施，並與鄰近社宅綠覆系統銜接，串聯都市生態綠網。招商評分將聚焦在建築與景觀如何形塑地區意象、整合環境與生態資源，目標是打造兼具生活溫度與商業動能的城市更新典範。