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食育力五星城市 新北食農教育展結合五感互動今開展

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市政府8月4日至15日於市府一樓大廳辦理「野菜學園祭」食農教育展。圖／新北市政府教育局提供
新北市政府8月4日至15日於市府一樓大廳辦理「野菜學園祭」食農教育展。圖／新北市政府教育局提供

新北市政府8月4日至15日於市府一樓大廳辦理「野菜學園祭」食農教育展，新北市長侯友宜今(4)日出席開幕式，邀請民眾一起走入市府「最大食農教室」，以五感體驗探索農作物從種子萌芽到成熟收成的成長旅程，展覽融合永續發展、教育平權與多元感官互動等元素，打造親子共學、寓教於樂的互動體驗教室。

新北市長侯友宜表示，新北市以「食現新北，種下未來」為願景，從課程推動、場域輔導到師資培訓，打造全民參與、世代共學的食農教育城市。新北市每年辦理超過300場食農教育推廣與體驗，參與人數5萬人以上，今年在《食力傳媒》「2025食育力城市大調查」中，榮獲全國第2名、六都第1名，並獲頒食育力五星城市殊榮，展現市府多年來從政策推動、場域建置、教案設計到實作體驗的深耕成果。本次展覽以互動體驗結合永續理念，讓孩子從玩樂中學習，從體驗中理解食物的價值，也讓更多家庭走進農場、走進土地，從產地到餐桌認識環境、珍惜資源、守護未來。

今年食農教育展「野菜學園祭」以「小菜苗到成熟作物」的畢業典禮為主軸，象徵農作與人的共同成長，結合五感互動與環境永續概念，打造沉浸式體驗場域。視覺上，透過縮時攝影紀錄農作物從播種到收成的生命歷程；聽覺上，設置生物導電互動裝置，讓民眾聆聽蔬菜的「聲音」；觸覺上，安排磁吸拼圖裝置與可觸摸蔬果模型，讓孩子動手拼出心中理想農場；嗅覺與味覺則融入於多場親子工作坊中，讓民眾透過茶香甜點、蔥料理、木耳春捲等體驗活動。展覽也導入點字介紹的視障友善設計及環保理念，從感官體驗延伸至教育平權與永續行動，邀請民眾用五感探索食物背後的價值。

展覽期間8月4、8、9、10日還有5場次免費食農教育工作坊，內容包含木耳春捲、雞母蟲麻糬、蔥料理製作等手作活動，歡迎民眾來體驗。此外，完成展區闖關可獲得「食農教育護照」，集章可兌換限量小主題貼紙及鑰匙圈，至10處合作農場消費或體驗，可兌換獎品或享最多8折優惠，如可至三芝「Air-Magic多肉植物農場」動手種一盆專屬的療癒小植物，或至八里「榕爺黃金筍農場」體驗採筍、享用竹筍風味餐，感受新北食農魅力。

新北市政府農業局表示，「野菜學園祭」食農教育展，從8月4到15日於新北市政府一樓大廳展出，完成闖關任務還可以獲得食農教育護照與限量紀念品。除了看展，也歡迎民眾帶著家人一起到新北市各食農教育場域，報名參加各式各樣有趣的田間體驗課程，持食農教育護照到合作的農場集章可兌換獎品或享最低8折優惠

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