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房仲：六都第1季家庭宅熱區 新北鶯歌交易占比居冠

中央社／ 台北4日電
今年第1季六都家庭宅交易占比各自最高行政區，新北市為鶯歌區。示意圖／聯合報系資料照
今年第1季六都家庭宅交易占比各自最高行政區，新北市為鶯歌區。示意圖／聯合報系資料照

台灣房屋集團趨勢中心表示，一般以25至35坪為家庭最宜居房型，根據內政部不動產資訊平台住宅買賣移轉資料，統計今年第1季六都家庭宅交易占比各自最高行政區，新北市為鶯歌區、台北市為松山區、桃園市為平鎮區、台中市為大雅區、台南市為東區、高雄市為岡山區。

台灣房屋今天發出新聞稿公布統計，新北市鶯歌區第1季家庭宅交易占比46.4%，居六都之最，今年上半年25至35坪住宅平均總價為新台幣965萬元、平均單價31.6萬元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年鶯歌新電梯大樓交易多集中在鳳鳴重劃區，2至3房僅要價千萬元出頭，具價格優勢，且隨著台鐵鳳鳴車站啟用及未來三鶯線通車，鶯歌交通便利性將大幅提升，有望改善通勤條件，吸引小資家庭移居，進一步帶動家庭購屋需求。

另外，台北市家庭宅以松山區交易占比最高，但今年上半年25至35坪住宅平均總價為2495萬元、平均單價為87.2萬元，負擔比其他都會區更吃力。

台灣房屋松山南京加盟店經理蔡君葳表示，松山區家庭宅交易多半是位於民生東路的公寓，以及八德路三、四段、南京東路五段的華廈大樓產品。松山區內有捷運松山新店線與文湖線貫穿，加上交易熱區的民生社區，商圈機能成熟且生活環境清幽，雖多為老屋，但是低公設比、使用坪數大，吸引不少注重居住品質的家庭族群入住，推升家庭宅交易比重。

第一建經研究中心副理張菱育觀察，六都家庭宅交易占比高的地區，普遍有3大特徵，第1，「位在大型重劃區或既有商圈外圍」，具有未來發展潛力，房價也相對市中心親民，有助於家庭族群在預算內找到合適物件。

第2，「產品類型多元」，區內常見新舊建物並存，從公寓、華廈到電梯大樓產品都有，可因應不同家庭在購屋預算與生活階段上的需求。第3，「鄰近公共運輸設施」，如捷運、台鐵周邊，通勤便利性高，對於上班族家庭來說是購屋時的重要考量。

重劃區

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